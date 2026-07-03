AKOM, İstanbul'da hafta sonu etkili olması beklenen yeni hava sistemi nedeniyle vatandaşları uyardı. Cumartesi günü kent genelinde kuvvetli sağanak yağış, gök gürültüsü ve yerel dolu geçişlerinin görülebileceği bildirildi.

Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası hafta sonundan itibaren İstanbul'da etkisini gösterecek. Hafta boyunca 31 ila 34 derece arasında seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi günü belirgin şekilde düşerek yaklaşık 27 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre yağışlı sistemin cumartesi günü saat 08.00'de başlaması ve 20.00'ye kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

AKOM, sıcak ve nemli hava ile kuzeyden gelen serin havanın karşılaşmasının atmosferde kararsızlık oluşturacağını belirterek, İstanbul'un bazı bölgelerinde 10 ila 30 kilogram/metrekare arasında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış görülebileceğini açıkladı.

Yağışlarla birlikte şimşek, yıldırım ve yerel olarak küçük çaplı dolu olaylarının yaşanabileceği uyarısında bulunan AKOM, vatandaşların ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.