Yüzüne yakın mesafeden patlatılan konfeti sonrası panik yaşayan Durmaz'ın verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

İddiaya göre konser devam ederken izleyiciler arasındaki bir kişi, Kerimcan Durmaz'ın yüzüne çok yakın mesafeden konfeti patlattı. Ani patlama nedeniyle irkilen ve acı hissettiğini söyleyen Durmaz, refleksle elindeki mikrofonla konfetiyi patlatan kişiye müdahalede bulundu.

Yaşanan gerginliğe mekandaki güvenlik görevlileri kısa sürede müdahale ederken, olay büyümeden kontrol altına alındı. Kısa süreli aksamanın ardından Kerimcan Durmaz konserine kaldığı yerden devam etti.

Sessizliğini bozdu

Olay anına ait görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Kerimcan Durmaz, kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gece boyunca aynı grubun davranışları nedeniyle rahatsız olduğunu belirten Durmaz, yüzüne çok yakın mesafeden patlatılan konfetinin bardağı taşıran son damla olduğunu ifade etti.

Açıklamasında yaşadığı acının etkisiyle kontrolünü kaybettiğini dile getiren Durmaz, "Yakın mesafeden konfeti patlatıldı. Yumruk yemiş gibi hissettim ve çok canım yandı. O an yaşadığım acı ve öfkeyle böyle bir tepki verdim. Elbette olmaması gereken bir davranıştı. Seyircisine böyle davranacak biri değilim. Yaşananlardan dolayı herkesten özür diliyorum. Ancak herkesin bir sınırı var ve o sınırın aşılmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sahnedeki gergin anlar kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan görüntüler arasında yer alırken, Durmaz'ın açıklaması da takipçileri arasında farklı yorumlara neden oldu.