Borsa İstanbul haftayı düşüşle kapattı

BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde güçlü açılışa rağmen kapanışa doğru gelen kâr satışlarıyla yüzde 0,23 düşüşle 12.698 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 121,2 milyar TL oldu.

Sektörel bazda;

Bankacılık endeksi %0,32

Sanayi endeksi %0,44 gerilerken

Holding endeksi %0,23 artışla pozitif ayrıştı

Haftalık bazda ise jeopolitik gelişmelerin etkisiyle BIST 100 ve BIST 30 endeksleri sırasıyla %2,68 ve %2,65 değer kaybetti. Bankacılık ve madencilik sektörleri en sert düşüşleri yaşadı.

Küresel piyasalarda satış baskısı

ABD vadelileri haftaya negatif başlarken, Asya piyasalarında da satışlar öne çıkıyor. MSCI Asya Endeksi %1,46 düşerken, dolar/yen paritesi yükseliş eğiliminde.

Enerji tarafında ise yükseliş dikkat çekiyor:

Brent petrol 107,40 dolar

Ons altın 4.514 dolar seviyesine ulaştı

ABD’de Exxon Mobil, Chevron ve ConocoPhillips gibi enerji devleri artan petrol fiyatlarıyla pozitif ayrıştı.

Jeopolitik riskler piyasaları yönlendiriyor

ABD’nin Orta Doğu’ya asker sevkiyatı ve İran’a yönelik olası müdahale beklentileri, piyasalarda ana gündem maddesi haline geldi. Donald Trump’ın İran’ın petrol ihracat merkezi Harg Adası’nın kontrol altına alınabileceğine yönelik açıklamaları, enerji fiyatlarındaki yükselişi hızlandırdı.

Bu gelişmeler doğrultusunda:

Petrokimya ve savunma hisselerinde pozitif ayrışma

Havacılık ve bankacılık hisselerinde satış baskısı bekleniyor

Yurt içinde gözler enflasyon verisinde

Yurt içi piyasalarda haftanın en önemli verisi mart ayı enflasyonu olacak. Beklentiler:

Aylık: %2,35

Yıllık: %31,40

Ayrıca; işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve PMI verileri de yakından izlenecek.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) nisan ayında faizleri sabit tutması beklenirken, %39-40 bandındaki mevduat faizleri yatırımcılar açısından cazibesini koruyor.

Döviz ve tahvil piyasası

USD/TL: 44,47

EUR/TL: 51,24

Türkiye 5 yıllık CDS: 308 seviyesinde

Tahvil tarafında 2 yıllık faiz %42,62’ye, 10 yıllık faiz ise %34,17’ye yükseldi.

Şirket haberleri öne çıktı

DOAS: Volkswagen ile savunma sanayi odaklı iş birliği iddiaları gündemde

275,7 milyon euro tutarında uzun vadeli kredi anlaşması imzalandı ALTNY: 800 bin euro tutarında savunma sistemi sözleşmesi yapıldı

800 bin euro tutarında savunma sistemi sözleşmesi yapıldı

Genel görünüm

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin belirleyici olduğu bir haftaya girilirken, yatırımcıların temkinli hareket ettiği görülüyor. Enerji fiyatlarındaki yükseliş ve olası askeri gelişmeler piyasalar üzerinde baskı yaratmaya devam ederken, yurt içinde enflasyon verisi kısa vadeli yön açısından kritik olacak.