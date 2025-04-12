Bankacılık ve sanayi kaybettirdi

Ekonomim'den Şeyda Uyanık'ın haberine göre; endeksin haftalık performansına bakıldığında bankacılık hisseleri yüzde 3,11 oranında gerilerken, sanayi endeksinde de yüzde 0,19’luk bir düşüş görüldü. Sektör endeksleri arasında en dikkat çekici yükseliş yüzde 5,60 ile elektrik sektöründe yaşanırken, spor endeksi yüzde 4,62’lik kayıpla en fazla değer yitiren sektör oldu.

Haftanın yıldızları: PASEU, BSOKE ve OBAMS

BIST 100 kapsamındaki hisseler arasında bu hafta en yüksek getiriyi sağlayan şirket, yüzde 23,34’lük yükselişle Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) oldu. Onu yüzde 15,50 artışla Batısöke Çimento (BSOKE) ve yüzde 14,37 yükselişle Oba Makarnacılık (OBAMS) izledi. Bu üç hisse, yatırımcısına haftalık bazda en yüksek kazancı sağladı.

En çok değer kaybedenler: TTRAK, ANSGR ve ANHYT

Öte yandan, haftalık bazda yatırımcısını en çok üzen hisse ise yüzde 12,31 değer kaybeden Türk Traktör (TTRAK) oldu. Anadolu Sigorta (ANSGR) yüzde 7,61 ve Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) yüzde 7,57’lik düşüşle kayıplar listesinde TTRAK’ı takip etti.

En çok işlem gören hisseler: THYAO, AKBNK ve YKBNK

Borsa İstanbul’da haftalık işlem hacmi 503 milyar 212 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. En yüksek işlem hacmine sahip hisse, 50 milyar 473 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) olurken, Akbank (AKBNK) 33 milyar 91 milyon TL ve Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ise 29 milyar 277 milyon TL işlem hacmiyle öne çıktı.

Piyasa değeri lideri: Aselsan

BIST 100'de yer alan hisselerin toplam piyasa değeri 8 trilyon 556 milyar TL olarak kaydedildi. Bu alanda Aselsan (ASELS) 543 milyar 552 milyon TL ile zirvede yer alırken, Garanti BBVA 451 milyar 500 milyon TL ve THYAO 427 milyar 800 milyon TL piyasa değeriyle sıralamada üst sıralarda yer aldı.

Piyasalarda dalgalanmanın sürdüğü bu dönemde yatırımcılar, hem küresel gelişmeleri hem de yurt içindeki siyasi ve ekonomik dinamikleri yakından takip etmeye devam ediyor.