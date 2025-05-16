Dünkü kapanışı 9.541,30 puandan yapan endeks, yeni güne yatay bir başlangıçla 9.542,75 puandan adım attı. Sabah saatlerinden itibaren alımların etkisini artırmasıyla yükselişe geçen BIST 100, saat 13.00 itibarıyla 58,60 puanlık artışla 9.599,90 puana çıktı. Gün içinde en düşük 9.542,75 ve en yüksek 9.626,70 puan aralığında hareket etti.

Sektörel bazda bakıldığında, günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,7 ile en güçlü yükselişi kaydederken, mali endeks yüzde 0,6, sanayi ve hizmetler endeksleri ise yüzde 0,4'er oranında değer kazandı.

BIST 100 endeksinde işlem gören 100 hisse senedinden 71’i değer kazanırken, 25’i geriledi. En fazla işlem hacmine sahip hisseler arasında Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN, Akbank, Koç Holding ve Türk Hava Yolları öne çıktı.

Uluslararası döviz piyasalarında ise euro/dolar paritesi 1,1195, sterlin/dolar 1,32917 ve dolar/yen 145,6 seviyelerinde işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada ise dolar 38,7991 TL, euro ise 43,4346 TL’den alıcı buluyor.

Piyasalarda yatırımcılar, hem yurt içindeki ekonomik verileri hem de küresel gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.