Açıklamaya göre, Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. (SONME) payları için emir paketi tedbiri uygulanacak. Bu kapsamda piyasa emri ve piyasadan limite emirlerin girişi kısıtlanacak, ayrıca emir iptali, miktar azaltımı ve fiyat kötüleştirme işlemleri yasaklanacak. Bunun yanında, emir toplama bilgileri de kısıtlanacak. Halihazırda SONME hissesi üzerinde uygulanan açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri de aynı süre boyunca devam edecek. Bu kısıtlamalar, 27 Haziran 2025 tarihli işlemlerin sonuna kadar geçerli olacak.

Öte yandan, Kuyaş Yatırım A.Ş. (KUYAS), Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK) ve Visne Madencilik Üretim (VSNMD) hisseleri için de 28 Mayıs-27 Haziran 2025 tarihleri arasında açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanacak. Bu üç hisse, belirtilen süre zarfında yatırımcılar tarafından kredili alım ve açığa satışa konu edilemeyecek.

SPK’nın bu tür tedbir kararları, yatırımcıları korumak ve piyasadaki ani dalgalanmaları önlemek amacıyla zaman zaman uygulamaya alınıyor. Tedbirlerin sona erip ermeyeceği ya da uzatılıp uzatılmayacağı ise dönem sonunda yapılacak değerlendirmelere bağlı olarak netleşecek.