BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)

Şirket, pay geri alım programı kapsamında 136.222 adet hissesini 530,21 TL fiyat aralığından geri aldı.

Enerya Enerji (ENERY)

Enerya, pay geri alım işlemleri çerçevesinde 4.300.055 adet payı 9,66 – 10,28 TL fiyat aralığından geri satın aldı.

Global Yatırım Holding (GLYHO)

Şirket, geri alım programı kapsamında 601.127 adet payı 11,19 – 11,22 TL fiyat aralığından geri aldı.

İnfo Yatırım Holding (IEYHO)

Alnus Yatırım, şirket paylarından 16.180.907 adetini 32,50 TL fiyattan alarak, IEYHO’daki pay oranını %12,90 seviyesine yükseltti.

Lokman Hekim Engürüsağ (LKMNH)

Şirket, geri alım programı kapsamında 16.500 adet hissesini 16,69 – 16,76 TL fiyat aralığından geri aldı.

Peker Gayrimenkul (PCILT)

Şirket, geri alım programı çerçevesinde 20.000 adet hissesini 25,12 TL fiyatla geri aldı.

Reeder Teknoloji (REEDR)

Müşerref Sezen Saral, 10,11 TL fiyattan 68.000.000 adet C grubu pay satarak şirketteki pay oranını %7,49’a düşürdü.

Uygar Saral ise aynı fiyattan 39.000.000 adet C grubu pay satışı gerçekleştirerek pay oranını %23,72 seviyesine geriletti.

Smart Güneş Teknolojileri (SMRVA)

Tera Portföy, 237.000 adet alım ve 1.112.423 adet satış işlemi gerçekleştirirken, şirket sermayesindeki pay oranı %4,7’ye düştü.

Yibitaş Lafarge (YBTAS)

Votorantim Çimento, 22,37 TL fiyatla 25.000 adet pay satışı yaparak, şirketteki pay oranını %81,04 seviyesine indirdi.

Borsa İstanbul’da pay geri alım programları ve ortak satış işlemleri, şirketlerin hisse performanslarını etkileyen önemli gelişmeler arasında yer alıyor. 5 Kasım 2025 tarihli KAP bildirimleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.