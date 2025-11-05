Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin kapsamlı biçimde ele alındığını belirtti. Görüşmede, Türkiye ile Kamboçya arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefi doğrultusunda iş birliği olanaklarının değerlendirildiğini ifade etti.

Bolat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye-Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu 4. Dönem Toplantısı vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden Kamboçya Ticaret Bakanı Cham Nimul ile bugün Ticaret Bakanlığımızda bir araya gelerek ikili ticari ilişkilerimizi kapsamlı biçimde ele aldık. Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolarlık hedefimiz doğrultusunda artırmaya yönelik iş birliği olanaklarını değerlendirdik. Dostane ilişkilerimizi güçlendirmek ve ticaretimizi yeni bir seviyeye taşımak amacıyla ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Türkiye ile Kamboçya arasındaki ekonomik ilişkilerin son yıllarda istikrarlı bir şekilde geliştiğini vurgulayan Bakan Bolat, iki ülkenin de ticaret, yatırım ve sanayi alanlarında karşılıklı fırsatları değerlendirmeye kararlı olduğunu belirtti.

Görüşmenin, Türkiye-Kamboçya ekonomik ve ticari bağlarının güçlendirilmesi adına önemli bir adım olduğu ifade edildi.