Geri Alımlar Öne Çıktı

Şirketler, piyasa değerlerini desteklemek amacıyla geri alım programlarını sürdürmeye devam ediyor. SASA, 11,5 milyon adet hisseyi 4,17 – 4,23 TL fiyat aralığından geri alarak bu alanda en dikkat çeken işlem hacmini oluşturdu. Enerjisa Enerji (ENERY) 1 milyon adet, RYSAS ise yaklaşık 1 milyon adet hisse alımıyla geri alım hamlelerini genişletti.

AHGAZ 300 bin adetlik geri alımın yanı sıra, Rota Portföy’ün şirketteki payını %5,09’a çıkardığını duyurarak iki yönlü işlem dikkat çekti. Benzer şekilde ENKAI'de Agah Mehmet Kara'nın yaptığı 150 bin adetlik alım sonrası şirket sermayesindeki payı %0,03’e yükseldi.

Dikkat Çeken Satışlar ve Pay Artışları

Coca-Cola İçecek (CCOLA) hisselerinde Özgörkey Holding tarafından 4,44 milyon adet satış gerçekleştirildi ve şirket sermayesindeki payı %0,55’e düştü. TUREX’te ise Atilla Ersan, D grubu hisselerden 3 milyon adetini 42,60 TL’den satarak günün büyük çaplı bireysel işlemlerinden birine imza attı.

IZFAS, Hedef Portföy’ün 3,5 milyon adetlik alımıyla portföy yönetim şirketlerinin ilgisini çekerken, HATEK’te Ebubekir Ektiren’in alımı sonrası payı %5,19’a yükseldi.

Öne Çıkan Diğer İşlemler

MAKIM, NTHOL, PCILT, ASGYO ve HRKET gibi birçok şirket farklı aralıklarda geri alımlarını sürdürdü. Özellikle TERA’nın 115,64 TL fiyatla 215.677 adet hisse alımı yüksek işlem fiyatıyla dikkat çekti.