Sermaye Artırımları ve Yeni Hisseler Yolda

GEDIK, %100 bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvururken, SANFM de 150 milyon TL olan sermayesini %150 bedelsiz artırarak 375 milyon TL’ye çıkarmak üzere başvuru gerçekleştirdi. KATMR ise bugün 1,1 milyar TL’lik %100 bedelli artışla sermayesini 2,2 milyar TL’ye yükseltti; bu artış sonrası düzeltilmiş pay fiyatı 1,57 TL olarak belirlendi.

İhale ve Yatırımlar Dikkat Çekiyor

ALVES, Başkent ve Toroslar Elektrik’in düzenlediği ihalede 4,8 milyon dolarla en iyi teklifi verdi. KONTR, İSKİ’nin açtığı ihalede 2,5 milyar TL bedelle birinci oldu. GLYHO’nun bağlı ortaklığı GPH, Singapur Marina Bay Cruise Centre’daki terminal için 30 milyon dolarlık yatırım yapacak. Ayrıca TAVHL, Antalya Havalimanı’ndaki kapasite artırımı yatırımlarının ilk fazını tamamladı.

Gayrimenkul ve İnşaat Sektöründe Hareketlilik

EKGYO, Düşler Vadisi projesinde kısmi kabul işlemini tamamladığını açıklarken, Riva projesinde de yeni ihale süreci başlatılarak MR Grup ile sözleşme imzalandı. GMTAS’ın 2. Etap Projesi’nde B2 blokta betonarme işlemi tamamlanırken, B1 blokta temel atma süreci sona erdi.

Sigorta, Enerji ve Gıda Sektöründe Gelişmeler

AKGRT’nin Mart ayı prim üretimi yıllık bazda %19 azalarak 2,4 milyar TL’ye geriledi. SMRTG, bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları aracılığıyla 21,6 milyon TL’lik iş aldı. PNSUT ve PETUN ise sırasıyla 3 ve 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edeceklerini açıkladı.

Pay İşlemleri ve Geri Alım Programları

EKOS ve MERCN’de toplamda 21 milyona yakın payın Borsa’da işlem görmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı. YGGYO ise 5 milyon adet pay için 600 milyon TL’lik geri alım fonu ayırma kararını Genel Kurul onayına sundu.

Genel Kurullar Bugün Gerçekleşiyor

Bugün Kütahya Porselen (KUTPO), Deva Holding (DEVA), Aksu Enerji (AKSUE), Sumaş (SUMAS), Logo Yazılım (LOGO), Anadolu Efes (AEFES) ve Alarko Holding’in (ALARK) olağan genel kurulları yapılacak.