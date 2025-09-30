AHGAZ, AKFIS, AKFYE, ENERY, LKMNH, MAVI ve TCKRC payları, şirketler tarafından geri alım kapsamında satın alındı. Örneğin, AHGAZ 1.020.000 adet payı 30,16 – 31,04 TL aralığından geri alırken, ENERY 1.850.000 adet payı 10,06 – 10,31 TL fiyatla geri aldı.

AKSGY, Akkök Holding tarafından 7,69 – 7,94 TL fiyat aralığından 3 milyon pay alındı ve şirketteki pay oranı %14,97’ye yükseldi.

BALAT’ta Celal Şahin 4.190 adet payı 70,45 – 70,80 TL aralığından alarak sermaye payını %5,94’e çıkardı.

FZLGY paylarının %5,25’i, One Portföy tarafından 10.263.530 adet pay alınarak artırıldı.

GLYHO’da Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman 1 milyon payı 9 TL’den satın alarak şirketteki payını %35,84’e yükseltti.

Satış tarafında ise GIPTA, KAREL, RODRG, PEKGY ve YBTAS öne çıktı. Örneğin, GIPTA’da Nazım Pınar 2,5 milyon payını 141 TL fiyattan satarak pay oranını %2,17’ye düşürdü. KAREL’de Ali Sinan Tunaoğlu 8 milyon payını 9,23 TL’den sattı, sermaye payı %4,01’e geriledi.

OZYSR’da Çokyaşar Holding, 100.000 adet payı 32,06 – 32,30 TL fiyat aralığından alarak şirket sermayesindeki payını %56,48’e yükseltti.

MACKO’da Matchzone Teknoloji hem alım hem satış gerçekleştirdi; 51.500 adet pay alımı ve 42.000 adet pay satışı ile sermaye payı %5,89’a çıktı.

PEKGY, Borsa dışı işlemle 100 milyon payını Tera Yatırım Holding’e satarak sermayesindeki payını %10,74’e düşürdü.