Spot altın, Salı günü yüzde 0,8 artışla ons başına 3.867 dolara yükselerek tarihi zirvesini tazeledi. Eylül ayı itibarıyla altın yüzde 11,6 değer kazanmış durumda ve 2011 Ağustos’tan bu yana en güçlü aylık performansını sergiliyor. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,6 artışla 3.877 dolardan işlem görüyor.

Gram Altın Rekor Kırdı

Uluslararası piyasadaki yükselişin etkisiyle Türkiye’de gram altın da yeni bir rekora imza attı. Gram altın yüzde 0,8 artışla 5.170 TL’den satılıyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

Güncel Altın Fiyatları (30 Eylül 2025, Salı)

Gram altın: 5.170 TL

Çeyrek altın: 8.657 TL

Yarım altın: 17.324 TL

Tam altın: 34.068 TL

Cumhuriyet altını: 34.516 TL

Gremse altın: 85.432 TL

Ons altın: 3.865,40 dolar

Uzmanlar, düşük faiz ortamı ve belirsizlik dönemlerinde altının güvenli liman olma özelliğini koruduğunu belirtiyor. Bu durum, altına olan talebin önümüzdeki dönemde de yüksek kalabileceğine işaret ediyor.