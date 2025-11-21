Şirketlerden Geri Alım Hamleleri

Borsa İstanbul’da bazı şirketler, kendi paylarını piyasadan geri alarak sermaye yapısını güçlendirmeye devam ediyor:

AKFGY : 400.000 adet pay, 2,68 TL fiyattan geri alındı.

AKFIS : 45.000 adet pay, 22,14 – 22,22 TL fiyat aralığından geri alındı.

BLUME : 200.000 adet pay, 45,94 – 46,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

ESCAR : 210.028 adet pay, 19,70 – 19,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH : 25.000 adet pay, 15,74 – 15,75 TL fiyat aralığında geri alındı.

NTHOL : 110.000 adet pay, 48,72 – 48,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

PNSLN: 5.500 adet pay, 39,68 – 39,96 TL fiyat aralığından geri alındı.

Bu işlemler, şirketlerin piyasa değerini ve yatırımcı güvenini artırmayı hedeflediğini gösteriyor.

Önemli Satış ve Devir İşlemleri

Bazı hissedarlar ise paylarını devretti veya satış gerçekleştirdi:

KAPLM : Ahmet Zorlu, 51.786 adet payı 405,50 TL fiyattan satarak şirket sermayesindeki payını %17,24’e düşürdü.

PASEU : Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdulkerim Fırat, toplam 20.010.000 adet payı 140,00 TL fiyattan Pasifik Gayrimenkul’e devretti. Vakıf Faktoring’in Halka Arzına 5,17 Kat Talep İçeriği Görüntüle

RODRG: Huriye Küçükdoğan, 41.502 adet payı 21,58 – 21,78 TL fiyat aralığında satarak şirket sermayesindeki payını %0,91’e indirdi.

Yatırımcılar İçin Değerlendirme

Borsa İstanbul’daki bu hareketler, hem yatırımcıların hem de analistlerin dikkatini çekiyor. Geri alım işlemleri, şirketlerin hisse değerini desteklerken, büyük satış ve devirler sermaye yapısında değişiklik yaratabiliyor. Yatırımcılar, şirketlerin açıklamalarını ve piyasa trendlerini yakından takip ederek stratejilerini belirlemeye devam ediyor.