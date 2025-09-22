  • AHGAZ 70.000 adet payı 32,64 – 32,70 TL aralığında geri aldı.

  • AKFYE 30.000 adet payı 17,56 – 17,58 TL aralığında geri aldı.

  • CEMAS’ta Fırat Kırhan 21.740.349 adet pay satışı gerçekleştirdi, sermaye payı %3,92’ye düştü.

  • CEMZY’de Deniz Portföy 26.667.093 adet pay alımıyla sermaye payını %11,61’e çıkardı.

  • ENERY 3.182.144 adet payı 10,57 – 10,65 TL aralığında geri aldı.

  • FRIGO’da MERKO, 2.000.000 adet pay satışıyla sermaye payını %8,01’e düşürdü.

  • FZLGY’de Atlas Portföy 4.460.752 adet pay aldı, pay oranı %5,16’ya yükseldi.

  • GLRYH’de Bank of America Corporation hem 4.565.320 adet alış hem 3.671.956 adet satış yaptı, payı %5,21’e çıktı.

  • IEYHO’da Atlas Portföy 8.215.446 adet alımla payını %5,35’e yükseltti.

  • KONTR’da KMT Teknolojik 26.000.000 adet pay satarak %3,92 seviyesine geriledi.

  • LKMNH 30.000 adet payı 19,42 – 19,50 TL aralığında geri aldı.

  • MAVI 500.000 adet payı 37,50 – 37,84 TL aralığında geri aldı.

  • MACKO’da Matchzone Teknoloji 117.000 adet pay alarak pay oranını %9,41’e çıkardı.

  • MERIT’te NTHOL 281.500 adet pay alımıyla %70,24’e yükseldi.

  • MSGYO’da Mehmet Doğan Atay 120.000 adet pay satışı gerçekleştirdi, oranı %0,16’ya geriledi.

  • NIBAS’ta CEMAS 773.860 adet pay sattı, payı %4,24’e düştü.

  • NTHOL 90.000 adet payı 44,96 – 45,10 TL aralığında geri aldı.

  • OZYSR’de Derviş Ali Çokyaşar 76.764 adet pay aldı, oranı %8,15’e çıktı.

  • PNSLN 7.500 adet payı 44,86 – 46,22 TL aralığında geri aldı.

  • SARKY 455.032 adet payı 13,98 – 14,08 TL aralığında geri aldı.

  • TUKAS’ta Deniz Portföy 144.400.000 adet pay satışıyla %3,66’ya geriledi.

  • YBTAS’ta Votorantim Çimento 147.500 adet pay satışıyla %81,31 seviyesine geriledi.

    Borsa İstanbul’da 9 Eylül İşlem Gününe İlişkin Pay Alım-Satım Bildirimleri
Bu işlemler, yatırımcıların hisse senetlerindeki stratejik pozisyonlarını ve portföy yönetim kararlarını yansıtıyor.