Moskova’da bu yıl ilk kez düzenlenen ve 22 ülkenin katıldığı Intervision Şarkı Yarışması büyük ilgi gördü.

Live Arena’da binlerce kişinin izlediği yarışmada Belarus’tan Güney Afrika’ya, Brezilya’dan Katar’a kadar farklı coğrafyalardan sanatçılar sahne aldı. Katılımcılar ağırlıklı olarak kendi dillerinde ve geleneksel kostümleriyle performans sergiledi. Yaklaşık dört saat süren yarışmada Eurovision’a benzer bir oylama sistemi uygulandı.

Finalde 422 puan toplayan Vietnamlı şarkıcı Duc Phuc birinciliği elde ederek 30 milyon ruble (yaklaşık 360 bin dolar) para ödülünün de sahibi oldu. Katar 369 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Rusya’yı popüler şarkıcı Shaman temsil ederken, organizasyonu ilk duyuran isim olan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da salonda yarışmayı izledi. Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in selamlarını ileterek Intervision’un kültürler arası bağları güçlendireceğini söyledi.

Organizatörler, Intervision’un gelecek yıl Suudi Arabistan’da düzenleneceğini açıkladı.