Özellikle geri alım programları kapsamında yapılan işlemler öne çıkarken, bazı yatırımcıların pay satışları da sermaye yapılarında değişikliğe yol açtı. İşte öne çıkan işlemler:
Geri Alım Hamleleri Sürüyor
Şirketler, piyasa koşullarına paralel olarak hisse geri alım programlarını sürdürdü.
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AKFYE, 25.000 adet payı 16,14 – 16,25 TL aralığından,
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AKFIS, 60.000 adet payı 22,00 – 22,06 TL aralığından,
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AHGAZ, 90.000 adet payı 27,14 – 27,20 TL aralığından,
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ATAKP, 26.000 adet payı 41,20 – 41,30 TL fiyattan,
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INVES, 1.737 adet payı 269,00 – 270,00 TL aralığından geri aldı.
Geri alım yapan diğer şirketler ise şunlar oldu:
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LKMNH: 97.250 adet pay (14,68 – 14,99 TL)
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MAVI: 125.000 adet pay (40,72 – 41,00 TL)
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ORGE: 20.000 adet pay (71,25 – 71,30 TL)
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OFSYM: 20.000 adet pay (45,50 – 45,72 TL)
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PNLSN: 50.000 adet pay (39,12 – 39,56 TL)
Sermaye Artışı ve Pay Satışları
Bireysel ve kurumsal yatırımcıların gerçekleştirdiği hisse alım ve satış işlemleri bazı şirketlerin ortaklık yapısında önemli değişiklikler yarattı.
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IZFAS’ta Canser Yalçınar’ın 2.015.900 adetlik alımıyla şirketteki payı %5,21’e yükseldi.
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OYLUM’da İstanbul Portföy 160.304 adet hisseyi elden çıkararak payını %4,86’ya düşürdü.
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REEDR’da Müşerref Sezen Saral, 16,45 TL fiyattan 20 milyon adet pay satarak pay oranını %14,65’e çekti.
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VSNMD’de ise Tera Portföy 161.772 adet pay satışı gerçekleştirerek şirketteki payını %14,96’ya indirdi.
Şirketlerin hem finansal istikrarı koruma stratejileri kapsamında uyguladıkları geri alım programları hem de yatırımcıların pozisyon değişiklikleri, Borsa İstanbul'da temkinli fakat dinamik bir yatırımcı profiline işaret ediyor.