Özellikle geri alım programları kapsamında yapılan işlemler öne çıkarken, bazı yatırımcıların pay satışları da sermaye yapılarında değişikliğe yol açtı. İşte öne çıkan işlemler:

Geri Alım Hamleleri Sürüyor
Şirketler, piyasa koşullarına paralel olarak hisse geri alım programlarını sürdürdü.

  • AKFYE, 25.000 adet payı 16,14 – 16,25 TL aralığından,

  • AKFIS, 60.000 adet payı 22,00 – 22,06 TL aralığından,

  • AHGAZ, 90.000 adet payı 27,14 – 27,20 TL aralığından,

    Borsa İstanbul’da Şirketlerin Pay Geri Alım Hamleleri Sürüyor (3 Temmuz 2025)
    Borsa İstanbul’da Şirketlerin Pay Geri Alım Hamleleri Sürüyor (3 Temmuz 2025)
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  • ATAKP, 26.000 adet payı 41,20 – 41,30 TL fiyattan,

  • INVES, 1.737 adet payı 269,00 – 270,00 TL aralığından geri aldı.
    Geri alım yapan diğer şirketler ise şunlar oldu:

  • LKMNH: 97.250 adet pay (14,68 – 14,99 TL)

  • MAVI: 125.000 adet pay (40,72 – 41,00 TL)

  • ORGE: 20.000 adet pay (71,25 – 71,30 TL)

  • OFSYM: 20.000 adet pay (45,50 – 45,72 TL)

  • PNLSN: 50.000 adet pay (39,12 – 39,56 TL)

Sermaye Artışı ve Pay Satışları
Bireysel ve kurumsal yatırımcıların gerçekleştirdiği hisse alım ve satış işlemleri bazı şirketlerin ortaklık yapısında önemli değişiklikler yarattı.

  • IZFAS’ta Canser Yalçınar’ın 2.015.900 adetlik alımıyla şirketteki payı %5,21’e yükseldi.

  • OYLUM’da İstanbul Portföy 160.304 adet hisseyi elden çıkararak payını %4,86’ya düşürdü.

  • REEDR’da Müşerref Sezen Saral, 16,45 TL fiyattan 20 milyon adet pay satarak pay oranını %14,65’e çekti.

  • VSNMD’de ise Tera Portföy 161.772 adet pay satışı gerçekleştirerek şirketteki payını %14,96’ya indirdi.

Şirketlerin hem finansal istikrarı koruma stratejileri kapsamında uyguladıkları geri alım programları hem de yatırımcıların pozisyon değişiklikleri, Borsa İstanbul'da temkinli fakat dinamik bir yatırımcı profiline işaret ediyor.