Özellikle geri alım programları kapsamında yapılan işlemler öne çıkarken, bazı yatırımcıların pay satışları da sermaye yapılarında değişikliğe yol açtı. İşte öne çıkan işlemler:

Geri Alım Hamleleri Sürüyor

Şirketler, piyasa koşullarına paralel olarak hisse geri alım programlarını sürdürdü.

AKFYE , 25.000 adet payı 16,14 – 16,25 TL aralığından,

AKFIS , 60.000 adet payı 22,00 – 22,06 TL aralığından,

AHGAZ , 90.000 adet payı 27,14 – 27,20 TL aralığından, Borsa İstanbul’da Şirketlerin Pay Geri Alım Hamleleri Sürüyor (3 Temmuz 2025) İçeriği Görüntüle

ATAKP , 26.000 adet payı 41,20 – 41,30 TL fiyattan,

INVES , 1.737 adet payı 269,00 – 270,00 TL aralığından geri aldı.

Geri alım yapan diğer şirketler ise şunlar oldu:

LKMNH : 97.250 adet pay (14,68 – 14,99 TL)

MAVI : 125.000 adet pay (40,72 – 41,00 TL)

ORGE : 20.000 adet pay (71,25 – 71,30 TL)

OFSYM : 20.000 adet pay (45,50 – 45,72 TL)

PNLSN: 50.000 adet pay (39,12 – 39,56 TL)

Sermaye Artışı ve Pay Satışları

Bireysel ve kurumsal yatırımcıların gerçekleştirdiği hisse alım ve satış işlemleri bazı şirketlerin ortaklık yapısında önemli değişiklikler yarattı.

IZFAS ’ta Canser Yalçınar’ın 2.015.900 adetlik alımıyla şirketteki payı %5,21’e yükseldi.

OYLUM ’da İstanbul Portföy 160.304 adet hisseyi elden çıkararak payını %4,86’ya düşürdü.

REEDR ’da Müşerref Sezen Saral, 16,45 TL fiyattan 20 milyon adet pay satarak pay oranını %14,65’e çekti.

VSNMD’de ise Tera Portföy 161.772 adet pay satışı gerçekleştirerek şirketteki payını %14,96’ya indirdi.

Şirketlerin hem finansal istikrarı koruma stratejileri kapsamında uyguladıkları geri alım programları hem de yatırımcıların pozisyon değişiklikleri, Borsa İstanbul'da temkinli fakat dinamik bir yatırımcı profiline işaret ediyor.