CHP içerisinde yaşadığı sorunlardan rahatsızlık duyduğu belirtilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın, önümüzdeki günlerde düzenlenecek AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda partiye katılması bekleniyor.

“CHP İçerisinde Yalnız Bırakıldım”

İddialara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Köksal’ın, özellikle sosyal medya üzerinden kendisine ve ailesine yönelik hakaretlere tepki gösterdiği ifade edildi. Köksal’ın, CHP’ye mensup bazı isimlerin sistematik saldırılarına maruz kaldığını savunduğu ve bu paylaşımları hukuki süreç için dosyaladığı belirtildi.

Başkan Köksal’ın, yaşanan süreçte parti yönetiminden yeterli desteği göremediğini düşündüğü de kulislere yansıyan bilgiler arasında yer aldı.

“Hizmet İçin Geldim, Mücadeleden Yoruldum”

Köksal’ın yakın çevresine yaptığı değerlendirmelerde, belediye başkanlığı görevine şehir için hizmet etmek amacıyla geldiğini söylediği ifade edildi. CHP ile sürekli gerilim yaşadığını dile getiren Köksal’ın, “İki tarafla mücadele etmek için seçilmedim” sözleri dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından siyasi yol haritasını şekillendirdiği belirtilen Köksal’ın, görüşmede Afyonkarahisar’daki kamuoyu araştırmalarının da ele alındığını söylediği aktarıldı.

Gözler Salı Gününe Çevrildi

Siyasi kulislerde konuşulan iddiaların resmiyet kazanıp kazanmayacağı merak edilirken, gözler AK Parti’nin salı günü yapılacak toplantısına çevrildi. Eğer geçiş gerçekleşirse, Burcu Köksal yerel seçim sonrası parti değiştiren en dikkat çekici belediye başkanlarından biri olacak.