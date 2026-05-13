Düzeltme yapılan hisseler arasında Anadolu Efes, Migros ve Turcas Petrol gibi yatırımcıların yakından takip ettiği şirketler yer aldı.
İşte Temettü Sonrası Güncellenen Hisseler
Anadolu Efes (AEFES)
- Pay başına brüt temettü: 0,1697500 TL
- Pay başına net temettü: 0,1442875 TL
- Teorik fiyat: 20,35 TL
Beyaz Filo (BEYAZ)
- Pay başına brüt temettü: 0,3009404 TL
- Pay başına net temettü: 0,2557993 TL
- Teorik fiyat: 29,90 TL
Birikim Varlık Yönetim (BRKVY)
- Pay başına brüt temettü: 0,5277728 TL
- Pay başına net temettü: 0,4486068 TL
- Teorik fiyat: 103,67 TL
Metropal Kurumsal Hizmetler (MCARD)
- Pay başına brüt temettü: 5,3995680 TL
- Pay başına net temettü: 4,5896328 TL
- Teorik fiyat: 197,80 TL
Migros (MGROS)
- Pay başına brüt temettü: 4,5566457 TL
- Pay başına net temettü: 3,8731488 TL
- Teorik fiyat: 673,94 TL
Turcas Petrol (TRCAS)
- Pay başına brüt temettü: 2,3474178 TL
- Pay başına net temettü: 1,9953051 TL
- Teorik fiyat: 48,25 TL
Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, belirtilen teorik fiyatların fiyat adımına yuvarlanmadığı bilgisi de paylaşıldı.