Düzeltme yapılan hisseler arasında Anadolu Efes, Migros ve Turcas Petrol gibi yatırımcıların yakından takip ettiği şirketler yer aldı.

İşte Temettü Sonrası Güncellenen Hisseler

Anadolu Efes (AEFES)

Pay başına brüt temettü: 0,1697500 TL

Pay başına net temettü: 0,1442875 TL

Teorik fiyat: 20,35 TL

Beyaz Filo (BEYAZ)

Pay başına brüt temettü: 0,3009404 TL

Pay başına net temettü: 0,2557993 TL

Teorik fiyat: 29,90 TL

Birikim Varlık Yönetim (BRKVY)

Pay başına brüt temettü: 0,5277728 TL

Pay başına net temettü: 0,4486068 TL

Teorik fiyat: 103,67 TL

Metropal Kurumsal Hizmetler (MCARD)

Pay başına brüt temettü: 5,3995680 TL

Pay başına net temettü: 4,5896328 TL

Teorik fiyat: 197,80 TL

Migros (MGROS)

Pay başına brüt temettü: 4,5566457 TL

Pay başına net temettü: 3,8731488 TL

Teorik fiyat: 673,94 TL

Turcas Petrol (TRCAS)

Pay başına brüt temettü: 2,3474178 TL

Pay başına net temettü: 1,9953051 TL

Teorik fiyat: 48,25 TL

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, belirtilen teorik fiyatların fiyat adımına yuvarlanmadığı bilgisi de paylaşıldı.