Düzeltme yapılan hisseler arasında Anadolu Efes, Migros ve Turcas Petrol gibi yatırımcıların yakından takip ettiği şirketler yer aldı.

Borsa İstanbul'da gong Gedik Yatırım'ın 35'inci yılı onuruna çaldı
İşte Temettü Sonrası Güncellenen Hisseler

Anadolu Efes (AEFES)

  • Pay başına brüt temettü: 0,1697500 TL
  • Pay başına net temettü: 0,1442875 TL
  • Teorik fiyat: 20,35 TL

Beyaz Filo (BEYAZ)

  • Pay başına brüt temettü: 0,3009404 TL
  • Pay başına net temettü: 0,2557993 TL
  • Teorik fiyat: 29,90 TL

Birikim Varlık Yönetim (BRKVY)

  • Pay başına brüt temettü: 0,5277728 TL
  • Pay başına net temettü: 0,4486068 TL
  • Teorik fiyat: 103,67 TL

Metropal Kurumsal Hizmetler (MCARD)

  • Pay başına brüt temettü: 5,3995680 TL
  • Pay başına net temettü: 4,5896328 TL
  • Teorik fiyat: 197,80 TL

Migros (MGROS)

  • Pay başına brüt temettü: 4,5566457 TL
  • Pay başına net temettü: 3,8731488 TL
  • Teorik fiyat: 673,94 TL

Turcas Petrol (TRCAS)

  • Pay başına brüt temettü: 2,3474178 TL
  • Pay başına net temettü: 1,9953051 TL
  • Teorik fiyat: 48,25 TL

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, belirtilen teorik fiyatların fiyat adımına yuvarlanmadığı bilgisi de paylaşıldı.