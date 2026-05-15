Erdoğan, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara yaklaştığını belirterek, hedeflerinin 15 milyar dolara ulaşmak olduğunu söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e iş dünyasına verdiği destek nedeniyle teşekkür eden Erdoğan, Kazakistan’ın son yıllarda ekonomi alanında dikkat çekici bir ivme yakaladığını ifade etti. Tokayev liderliğinde yürütülen reformların ülkenin kalkınmasına önemli katkı sunduğunu dile getiren Erdoğan, Kazakistan’ın Orta Asya’nın en büyük ekonomisi konumuna geldiğini vurguladı.

Erdoğan, “Kazakistan ile güvene dayalı güçlü ortaklığımız sayesinde ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 10 milyar dolara yaklaştı. Hedefimiz olan 15 milyar dolara sürdürülebilir ve dengeli şekilde ulaşmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

İki ülke arasında imzalanan 13 anlaşmanın ekonomik ilişkileri daha da güçlendireceğini belirten Erdoğan, Türk şirketlerinin Kazakistan’da inşaattan finansa, turizmden bilişime kadar birçok alanda faaliyet gösterdiğini söyledi. Türk müteahhitlerinin bugüne kadar toplam değeri 30 milyar doları bulan 500’den fazla projeyi hayata geçirdiğini aktaran Erdoğan, Kazakistan’daki Türk yatırımlarının 6 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Kazak firmalarının da Türkiye’de yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiğini ifade eden Erdoğan, yatırım ortamını güçlendirecek yeni adımlar üzerinde çalıştıklarını söyledi. Elektronik izin sistemi, geçiş belgesi kotalarının artırılması ve transit taşımacılığın serbestleştirilmesi gibi başlıkların görüşüldüğünü belirten Erdoğan, bu alanlarda ilerleme sağlanacağına inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka ve dijital kalkınma alanlarında Kazakistan’ın attığı adımları takdirle takip ettiklerini de belirterek, Türk Devletleri Teşkilatı’nın Türkistan’da gerçekleştirilecek zirvesinin ana temasının yapay zeka ve dijital dönüşüm olmasının önemli olduğunu ifade etti.

Enerji ve savunma sanayii alanlarında da iş birliğinin güçlendirileceğini söyleyen Erdoğan, Kazak petrolünün Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti. Hazar Geçişli Orta Koridor’un geliştirilmesi için demir yolu, liman altyapısı ve dijital gümrük sistemlerinin entegre edilmesi yönünde çalışmalar yürütüldüğünü belirten Erdoğan, bu projelerin Avrasya’nın küresel ticaretteki rekabet gücünü artıracağını söyledi.

Konuşmasının sonunda iş dünyasına çağrıda bulunan Erdoğan, yatırım, üretim ve ihracatın artırılmasının önemine dikkat çekerek, “İnsana yapılan yatırım en büyük ve en kalıcı yatırımdır” ifadelerini kullandı.