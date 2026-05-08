Yeni Volkswagen T-Roc’un yol arkadaşı Continental oldu. Dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden Continental, Volkswagen’in yeni kompakt SUV modeli T-Roc için ana tedarikçi seçildiğini duyurdu. İş birliği kapsamında; 16 ile 19 inç arasındaki ebatlarda sunulan EcoContact 7 S ve EcoContact 7 yaz lastiklerinin yanı sıra, kış şartları için WinterContact TS 870 P ve dört mevsim konforu için AllSeasonContact 2 modelleri resmi onay aldı.

Yeni T-Roc’un Tercihi: Benzersiz Continental Konforu

Continental, yeni T-Roc için geliştirdiği ileri teknoloji çözümleriyle sürüş verimliliğini ve konforu yeniden tanımlıyor. Özel kauçuk bileşimi ve Akıllı Enerji Karkas teknolojisiyle yüksek enerji verimliliği sağlayan EcoContact 7 yaz lastiğinin karkasında, iç astarında ve yanaklarında kullanılan yeni malzemeler, lastik içindeki sürtünmeyi düşürerek yuvarlanma direncini azaltıyor. Aynı zamanda aerodinamik açıdan optimize edilen yanak tasarımı da verimliliği bir üst seviyeye taşıyor. Continental, bu noktada golf topundan ilham alan "aerodimple" yapısı da dahil olmak üzere çeşitli teknolojileri bir araya getiriyor. Lastik yanağında yer alan bu küçük çukurlar, lastiğin arkasındaki hava türbülansını minimuma indirerek aracın çok daha az enerji harcamasını sağlıyor.

Lastiğin "Sessiz Desen" sırt tasarımı ise yuvarlanma gürültüsünü önemli ölçüde düşürüyor. Continental mühendisleri; sırt bloklarının aralığını ve açılarını, özellikle şehir içi düşük hızlarda ortaya çıkan gürültü frekanslarına uyarlayarak optimize ediyor. Bu sayede hem araç içindekilere sessiz ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuluyor hem de yayalar ve çevre sakinleri için gürültü seviyesi fark edilir derecede azalıyor. Yeni T-Roc için enerji verimliliğini merkeze alan EcoContact 7 modeli 16, 17 ve 18 inç ebatlarında onaylanırken, serinin daha sportif versiyonu EcoContact 7 S, 16, 17 ve 19 inç seçenekleriyle sürücülerle buluşuyor.

Islak ve Soğuk Hava Koşullarında WinterContact TS 870 P ve AllSeasonContact 2

Volkswagen kış sürüşleri için ise Continental WinterContact TS 870 P modelini tavsiye ediyor. Lastiğin sırt tasarımı ve yenilikçi kılcal kanal yapısı, kar ve buz üzerinde üstün bir yol tutuşu sunuyor. Düşük sıcaklıklarda bile esnekliğini koruyan kauçuk bileşimi ise fren mesafesini kısaltarak; ıslak, soğuk ve karlı koşullarda dahi güvenli bir duruş sağlıyor.

Tüm yıl boyunca tek bir lastik seti kullanmayı tercih eden sürücüler dört mevsim seçeneği AllSeasonContact 2'yi seçerek hem yaz mevsiminde hem de ıslak kış koşullarında dengeli bir performansa sahip oluyor.

Aşağıdaki lastik serileri, yeni Volkswagen T-Roc için birçok ülkede belirtilen ebatlarda onaylanmıştır:

· EcoContact 7 S: 225/45 R19 92W FR

· EcoContact 7 S: 225/55 R17 97V FR

· EcoContact 7 S: 225/60 R16 98V FR

· EcoContact 7: 225/50 R18 95V FR

· EcoContact 7: 225/55 R17 97V FR

· EcoContact 7: 225/60 R16 98V FR

· WinterContact TS 870 P: 215/60 R16 95H FR

· WinterContact TS 870 P: 215/55 R17 94V FR

· AllSeasonContact 2: 215/55 R17 94V FR

· AllSeasonContact 2: 225/50 R18 95V FR

Continental, lider bir lastik üreticisi ve endüstri uzmanıdır. 1871 yılında kurulan şirket, 2025 yılında 19,7 milyar Euro satış rakamına ulaşmıştır ve halihazırda 54 ülke ve pazarda yaklaşık 78.000 kişiye istihdam sağlamaktadır.