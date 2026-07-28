Dün küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle satış ağırlıklı bir gün geçiren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,21 düşüşle 13.774,77 puandan tamamlamıştı. Ancak yeni güne gelen alımlarla birlikte endeks yeniden toparlanma eğilimi gösterdi.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,05 yükselirken, holding endeksi yatay bir görünüm sergiledi. Sektör bazında değerlendirildiğinde bilişim hisseleri yüzde 0,60 ile en fazla değer kazanan sektör olurken, inşaat endeksi yüzde 0,79 düşüşle negatif ayrıştı.

Yatırımcıların gözü 14 bin puanda

Piyasalarda jeopolitik risklerin azalması ve ekonomik beklentilerdeki iyileşme Borsa İstanbul açısından destekleyici unsurlar arasında yer alıyor. Küresel piyasalarda ise özellikle teknoloji ve çip şirketlerindeki hareketlilik nedeniyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 13.900 ve 14.000 puan seviyelerinin önemli direnç noktaları olduğunu belirtiyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 13.700 ve 13.600 puan seviyeleri destek olarak takip ediliyor.

Yurt içinde veri gündemi sakin ilerlerken, küresel tarafta ABD'de açıklanacak ekonomik veriler ve Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler piyasaların yönü üzerinde etkili olacak.

Uzmanlar, son dönemde güçlü görünümünü koruyan Borsa İstanbul'da yatırımcıların özellikle bilanço dönemi gelişmeleri, faiz politikası ve küresel piyasalardaki hareketleri yakından izlediğini ifade ediyor. Endeksin 14 bin puan seviyesine yaklaşması, piyasalarda yeni zirve beklentilerini de gündemde tutuyor.