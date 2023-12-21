Borsa İstanbul’da gong, Avrupa Konutları markasının yaratıcısı Artaş Holding’in, AVM, rezidans, ticari üniteler, satışa hazır konut projeleri olmak üzere, düzenli kira getirili ve çeşitlendirilmiş bir portföye sahip iştiraki Avrupakent GYO için çaldı. 13-14-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen talep toplama sürecini yoğun ilgiyle tamamlayan şirket, 21 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da, "AVPGY" koduyla işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul’da düzenlenen Avrupakent GYO Halka Arz Gong Töreni, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Artaş Holding ve Avrupakent GYO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Avrupakent GYO Yönetim Üyesi Gökhan Çetinsaya, Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhan Çetinsaya, Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuzhan Çetinsaya, Avrupakent GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Muhsin Erkoç, Avrupakent GYO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Rüştü Kaplan, Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Gayrimenkul alanındaki tecrübesini ve kurumsal hafızasını, bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak sermaye piyasalarına taşıyan değerli şirketimiz, halka arzdan elde ettiği gelir ile yatırımlarını ve projelerini gerçekleştirecek, hedeflerini daha da yükseltecektir.

Şirkete katılan yeni ortaklarından elde ettiği güçle ve aynı zamanda sorumluluğu ile başarılarını daha da ileriye taşıyacak olan şirketimiz, bu başarısına ve geleceğine kendisine güvenerek halka arza katılan yatırımcılarını da ortak edecektir. Avrupakent GYO’nun bu başarılı halka arzında emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kuruma teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Avrupakent GYO’ya Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

“Yeni ortaklarımız için karlılığımızı daha da ileri taşıyacağız”

Artaş Holding ve Avrupakent GYO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, “Gayrimenkul, perakende, turizm ve sanayi sektörlerinde 46 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Artaş Holding’in iştiraki olarak 2010 yılında kurulan şirketimiz Avrupakent GYO için tarihi bir günü yaşıyoruz. Yaklaşık 20 milyar TL değerinde portföye sahip böylesi güçlü bir yapıya halkımızın da ortak olmasını, sürdürülebilir büyümemize yatırımcıların da eşlik etmesini istedik. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz halka arzımızı başarılı bir şekilde tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Bugün bir aile şirketinden milyonlarca ortağımızın olduğu büyük bir aileye dönüştük. Yoğun ilgi, yatırımcılarımızın Avrupakent GYO’nun geleceğine ve performansına duydukları güveni gösteriyor. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının en önemli özelliğinin halka kazandırmak olduğuna inanıyoruz. Halka arz aşamasında da, iki noktaya özellikle vurgu yapmak istedim. Birincisi, hisselerini halka arz ettiğimiz Avrupakent GYO’nun hiçbir finansal borcu bulunmuyor. Halka arz gelirini, portföyümüzü daha da büyütecek kira getirili gayrimenkullerde değerlendireceğiz. İkincisi ise dağıtılabilir karımızın en az yüzde 50’sini temettü olarak hissedarlarımıza dağıtacağız. Yeni ortaklarımız için karlılığımızı daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Avrupakent GYO’ya güvenen her bir yatırımcımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.