AKFIS, AKFGY ve AKFYE’den Geri Alım Hamleleri

Pay geri alım programlarını sürdüren şirketlerden AKFIS, AKFGY ve AKFYE gün içinde yeni işlemler gerçekleştirdi.

AKFIS , 43.544 adet payı 24,16 – 24,24 TL fiyat aralığından geri aldı.

AKFGY , 117.289 adet payı 2,51 TL fiyattan geri alım programı kapsamında bünyesine kattı.

AKFYE ise 55.000 adet payı 16,89 – 16,93 TL aralığında geri alarak programını sürdürdü.

BEGYO ve FLAP’ta Ortak Alımları

BEGYO tarafında, Deniz Tekstil tarafından gerçekleştirilen alımlar dikkat çekti. Şirket, 5,76 – 6,02 TL fiyat aralığından 1.595.700 adet pay satın alırken, sermayedeki payını %27,28’e yükseltti.

Benzer şekilde FLAP hisselerinde de Gökhan Saygı, 9,90 – 10,03 TL aralığında 185.000 adet pay alarak şirket sermayesindeki payını %11,64’e çıkardı.

INFO & HDFGS Arasında Satış İşlemi

HDFGS, portföyünde bulunan INFO paylarından 600.000 adetini 4,34 TL fiyatla satarak şirket sermayesindeki payını %0,25’e düşürdü.

LKMNH Geri Alım Programını Sürdürüyor

LKMNH, geri alım programı kapsamında 17.985 adet payı 16,67 TL fiyattan bünyesine kattı.

SUNTK’da Ünlütürk Ailesinden Fon Devirleri

SUNTK (Suntaş) tarafında ise Ünlütürk Ailesi üyeleri tarafından yatırım fonlarına yapılan pay devirleri dikkat çekti.

Azize Ceylan Ünlütürk Yeşilova : 595.000 adet pay

Şefika Günseli Ünlütürk : 1.140.000 adet pay

Elvan Ünlütürk : 1.985.000 adet pay

Ayşe Ünlütürk : 347.500 adet pay

Mehmet Muammer Ünlütürk: 595.000 adet pay

Bu işlemler 39,82 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcısı olunan fonlara devredildi.

VBTYZ ve YBTAS’ta Satış İşlemleri

VBTYZ tarafında İpek Canan Başaran , 17,85 – 18,27 TL aralığından 41.947 adet pay satarak şirketteki pay oranını %7,23’e düşürdü.

YBTAS hisselerinde ise Volorantim Çimento, 21,39 TL fiyatla 23.500 adet pay sattı ve sermayedeki payını %81,08’e geriletti.

Borsa İstanbul’da Geri Alım Trendleri Devam Ediyor

Son dönemde Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alım işlemlerini hızlandırdığı görülüyor. Özellikle volatil piyasa koşullarında şirketler, hissedeki değer kayıplarını sınırlamak ve yatırımcı güvenini artırmak amacıyla geri alım programlarını aktif olarak sürdürüyor.