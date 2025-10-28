Aydın’ın yüksek kesimlerinde doğada kendiliğinden yetişen alıç meyvesi, sonbahar aylarında semt pazarlarını renklendirmeye başladı. Eylül ve Ekim aylarında olgunlaşan alıç, dikenli yapısı nedeniyle toplanması zahmetli bir meyve olmasına rağmen, sağlığa faydalarıyla dikkat çekiyor.

Efeler ilçesindeki Dağeymiri Mahallesi çevresindeki ormanlık alanlarda ve vadi kenarlarında yetişen, koyu sarı renkteki bu küçük meyveler, vatandaşlar tarafından toplanarak pazarlarda satışa sunuluyor. Doğal antioksidan özelliği ile bilinen alıç, halk arasında kalp sağlığına iyi gelmesi, solunum yollarını rahatlatması ve soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisiyle öne çıkıyor.

Pazarcı esnaflardan Muharrem Ay, alıcın hem toplanmasının hem de bulunmasının zor olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Dağlık kesimlerde doğal olarak yetişen ve ‘kışın habercisi’ olarak bilinen bu meyve, soğukların başlamasıyla birlikte vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Fındık büyüklüğünde, çekirdekli ve ekşimsi tada sahip olan alıç, taşlık arazilerde çalılı ağaçlarda yetişiyor. Toplanması oldukça zahmetli çünkü dikenli dallar arasında tek tek seçmek gerekiyor. Kilosunu 100 TL’den satıyoruz. Su ihtiyacını sadece yağmurdan alan alıç, doğada tamamen kendiliğinden yetişiyor. Kalp, böbrek ve solunum rahatsızlıklarına iyi geldiği, ayrıca bağışıklığı güçlendirdiği biliniyor.”

Doğal yapısı ve şifalı özellikleriyle alıç meyvesi, hem sağlık açısından hem de yöresel lezzet olarak Aydınlıların gözdesi olmaya devam ediyor.