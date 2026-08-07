Geri alım işlemleri kapsamında Boğaziçi Beton (BOBET), 57.707 adet payını 17,69 TL fiyattan satın aldı.

Bor Şeker (BORSK) ise geri alım programı çerçevesinde 250.000 adet payını 5,60 TL ile 5,67 TL fiyat aralığından geri aldı.

Ekim Turizm (EKIM) tarafından yapılan açıklamada, 180.000 adet payın 17,88 TL - 18,15 TL fiyat aralığında geri alındığı bildirildi.

Enerji sektöründe faaliyet gösteren Enerya (ENERY), geri alım programı kapsamında 300.000 adet payını 8,34 TL - 8,36 TL fiyat aralığından portföyüne ekledi.

Öte yandan Global Yatırım Holding (GLYHO) de 150.000 adet payını 16,65 TL fiyattan geri alarak pay geri alım işlemini tamamladı.

Şirketlerin pay geri alım programları, piyasadaki fiyat hareketlerini desteklemenin yanı sıra şirket yönetimlerinin hisselerinin uzun vadeli değerine duyduğu güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Yapılan işlemler, yatırımcılar tarafından da yakından takip ediliyor.