Yarım asırlık geçmişiyle Türkiye’de önemli projelere imza atan Türkerler Holding’in enerji sektöründe faaliyet gösteren iştiraki Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş.’nin (Türker VEYAŞ) halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı 136 TL olarak belirlendi. Şirket sermayesinin 529 milyon 354 bin 723 TL’den 566 milyon 854 bin 723 TL’ye çıkarılması nedeniyle 37 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 27 milyon 500 bin TL nominal değerli pay da ortak satışı şeklinde satışa sunulacak.

Ek satış dahil 10 milyar 540 milyon TL’lik halka arz büyüklüğü

“Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile gerçekleştirilecek işlem sonucu toplam 65 milyon TL nominal değerli pay halka arz olurken, halka arzın 8 milyar 840 milyon TL büyüklükte olması hedefleniyor. 12 milyon 500 bin TL nominal değerli payların da ek satış yoluyla halka arzının gerçekleşmesi halinde ise ek satış dahil halka arz edilecek payların toplam nominal değerinin 77 milyon 500 bin TL’ye ve halka arz büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar 540 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor. Türker VEYAŞ’ın halka açıklık oranı ek satış hariç yaklaşık %11,47, ek satış dahil %13,67 olarak belirlenirken, şirket paylarının Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor.

Entegre hizmet yapısı

Türker VEYAŞ; elektrik enerjisi dağıtımı ve tedariki, perakende satışı ile elektrik enerjisi toptan satış ve ticareti alanlarında hizmet veriyor. Şirket, bağlı ortaklığı VEDAŞ aracılığıyla Van, Muş, Hakkâri ve Bitlis'i kapsayan bölgede elektrik dağıtım hizmeti sunarken, VEPSAŞ ile elektrik perakende satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütüyor. Bir diğer bağlı ortaklığı LİNA ise arıza, bakım ve onarım hizmetlerinden endeks okuma ve kesme-açma işlemlerine, tesis yapımından fatura tahsilatına kadar geniş bir hizmet yelpazesiyle operasyonlarını sürdürüyor. 31 Mart 2026 itibarıyla enerji alanındaki bağlı ortaklıklarıyla yaklaşık 2,1 milyon kişinin yaşadığı hizmet bölgesinde, dağıtım sistemini kullanan 894 bin 544 tüketiciye elektrik dağıtım ve perakende satış hizmeti sunan Türker VEYAŞ, 2 bini aşkın çalışanıyla bölgenin enerji altyapısına katkı sağlamaya devam ediyor.

Halka arz gelirini yatırımlara yönlendirecek

Türker VEYAŞ, faaliyet gösterdiği bölgedeki artan sanayi, turizm ve konut yatırımlarına paralel olarak yükselen elektrik talebini karşılamak amacıyla şebeke altyapısına yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Şirket, 2023 yılından 31 Mart 2026 tarihine kadar yaklaşık 12,6 milyar TL yatırım gerçekleştirirken, halka arzdan sağlanacak kaynağın da yatırım programının desteklenmesi, şebekenin güçlendirilmesi ve operasyonel kapasitenin artırılması amacıyla kullanılması planlanıyor.