SPK’nin 5 Ağustos 2026 tarihli ve 2026/49 sayılı haftalık bülteninde yer alan karara göre, Türker Vangölü Enerji’nin halka arzı sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Şirketin mevcut 529 milyon 354 bin 723 TL olan sermayesi, halka arz kapsamında yapılacak 37 milyon 500 bin TL’lik bedelli sermaye artırımıyla 566 milyon 854 bin 723 TL’ye çıkarılacak.

Halka arzda ayrıca mevcut ortak Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye ait 27 milyon 500 bin TL nominal değerli B grubu pay da satışa sunulacak.

Bu kapsamda ek pay satışı hariç toplam 65 milyon adet pay yatırımcılara arz edilecek.

Halka arz büyüklüğü 8,84 milyar TL olacak

Türker Vangölü Enerji’nin halka arz fiyatı 136 TL olarak belirlenirken, arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 8 milyar 840 milyon TL olacak.

Yoğun talep gelmesi halinde mevcut ortağa ait 12 milyon 500 bin adet B grubu payın ek satışa konu edilmesi planlanıyor. Ek satışın tamamının gerçekleşmesi durumunda halka arz büyüklüğü yaklaşık 10,54 milyar TL’ye ulaşabilecek.

Halka arzda üç büyük yatırım kuruluşu görev alacak

Türker Vangölü Enerji halka arzında aracılık hizmetlerini Halk Yatırım Menkul Değerler, Ziraat Yatırım Menkul Değerler ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler üstlenecek.

Şirket paylarının halka arz sonrasında Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor.

Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım, yüksek başvurulu yatırımcılara ise oransal dağıtım yönteminin uygulanması öngörülüyor. Kesin tahsisat oranları ve talep toplama tarihleri ise ilerleyen süreçte açıklanacak.

Halka arz gelirinin büyük bölümü yatırımlara ayrılacak

Şirketin halka arzdan elde edeceği gelirin önemli bölümü enerji altyapı yatırımlarında kullanılacak.

Taslak izahname bilgilerine göre elde edilecek fonun yüzde 60 ila yüzde 70’lik kısmının Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin yatırım harcamalarında, yüzde 30 ila yüzde 40’lık bölümünün ise işletme sermayesi ihtiyaçlarında değerlendirilmesi planlanıyor.

30 gün fiyat istikrarı uygulanacak

Halka arz sonrası pay fiyatının desteklenmesi amacıyla 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemi yapılması planlanıyor.

Bu kapsamda fiyat istikrarı işlemlerinde halka arz gelirinin yüzde 20’sine kadar kaynak kullanılabilecek. İşlemlerin Halk Yatırım Menkul Değerler tarafından yürütülmesi öngörülüyor.

Ayrıca şirket ve mevcut ortaklar için bir yıl süreyle pay satmama taahhüdü bulunuyor.

Türker Vangölü Enerji hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?

Türkerler Holding bünyesinde faaliyet gösteren Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş., elektrik dağıtımı ve perakende satış alanlarında hizmet veriyor.

Şirket çatısı altında Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ve Türkerler Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. (VEPSAŞ) bulunuyor.

VEDAŞ aracılığıyla Van, Muş, Hakkâri ve Bitlis illerinde elektrik dağıtımı, şebeke yatırımları, bakım çalışmaları, trafo modernizasyonu ve arıza yönetimi hizmetleri sunan şirket, VEPSAŞ üzerinden de farklı tüketici gruplarına elektrik satışı gerçekleştiriyor.

Enerji ticareti, portföy optimizasyonu ve dengeleme-uzlaştırma süreçlerinde de faaliyet gösteren Türker Vangölü Enerji’nin halka arzı, 2026 yılının dikkat çeken enerji sektörü halka arzlarından biri olmaya aday görünüyor.