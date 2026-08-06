BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 değer kazancıyla 13.728,70 puandan başladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 0,11 yükselişle 13.703,13 puandan tamamlamıştı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,65 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,32 ile spor olurken, menkul kıymet yatırım ortaklığı yüzde 0,74 düşüşle en fazla değer kaybeden sektör oldu.

Piyasalarda Borsa İstanbul’un seyrinde küresel gelişmelerin yanı sıra yurt içindeki halka arz hareketliliği de yakından takip ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) son kararıyla 4 şirketin daha halka arzına onay verilmesi, yatırımcıların hisse senedi piyasasına olan ilgisini artırabilecek gelişmeler arasında değerlendiriliyor.

Yeni halka arzların piyasaya yeni yatırımcı kazandırması ve işlem hacimlerine katkı sağlaması beklenirken, özellikle bireysel yatırımcıların Borsa İstanbul’a ilgisinin devam ettiği görülüyor. Uzmanlar, halka arzların başarılı bir şekilde tamamlanmasının piyasa derinliği açısından olumlu bir katkı sunabileceğine dikkat çekiyor.

Küresel piyasalarda ise ABD’de açıklanan özel sektör istihdam verisinin beklentilerin altında kalması ve yapay zeka alanındaki düzenleme tartışmaları nedeniyle temkinli bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 13.900 ve 14.000 puan seviyelerinin direnç, 13.600 ve 13.500 puan seviyelerinin ise destek olarak takip edildiğini belirtiyor.