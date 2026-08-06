SPK’nın 5 Ağustos 2026 tarihli ve 2026/49 sayılı haftalık bülteninde yer alan karara göre, Kapeks Kimya’nın 100 milyon TL olan mevcut sermayesi, halka arz kapsamında yapılacak 25 milyon 100 bin TL’lik bedelli sermaye artırımıyla 125 milyon 100 bin TL’ye yükseltilecek.

Halka arzda ortak satışı ve ek pay satışı gerçekleştirilmeyecek. Yatırımcılara sunulacak 25 milyon 100 bin adet payın fiyatı ise 94 TL olarak belirlendi. Bu fiyat üzerinden halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar 359 milyon 400 bin TL olması bekleniyor.

Halka arz konsorsiyumunda üç kurum yer alacak

Kapeks Kimya halka arz sürecinde aracılık faaliyetlerini üç finans kuruluşundan oluşan konsorsiyum yürütecek.

Konsorsiyumda; Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

yer alacak.

Taslak halka arz dokümanına göre şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor. Yurt içi bireysel yatırımcılara ise eşit dağıtım yöntemi uygulanması öngörülüyor. Talep toplama tarihleri ise henüz açıklanmadı.

Halka açıklık oranı yüzde 20,1 olacak

Halka arz sonrası şirketin sermayesi 125 milyon 100 bin TL’ye ulaşırken, halka arz edilen payların toplam sermayeye oranı yaklaşık yüzde 20,1 olacak.

Halka arzda yalnızca yurt içi bireysel ve yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsisat yapılması planlanıyor. Yatırımcı gruplarına ayrılacak pay oranları ve kesin dağıtım detayları ise ilerleyen süreçte duyurulacak.

Halka arz gelirinin kullanım alanları belli oldu

Kapeks Kimya’nın halka arzdan elde edeceği kaynağın ağırlıklı olarak büyüme ve üretim yatırımlarında kullanılması hedefleniyor.

Taslak izahnameye göre fon kullanım planı şu şekilde olacak:

Yüzde 40-50’si yeni üretim tesisi ve depo yatırımları ile alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi,

Yüzde 20-30’u ham madde tedarikinin güçlendirilmesi,

Yüzde 20-30’u işletme sermayesinin desteklenmesi.

15 gün fiyat istikrarı uygulanması planlanıyor

Halka arz sonrasında yatırımcı güvenini desteklemek amacıyla 15 gün süreyle fiyat istikrarı işlemi yapılması planlanıyor.

Bu kapsamda fiyat istikrarı işlemlerinde halka arzdan sağlanacak brüt gelirin yüzde 20’sine kadar kaynak kullanılabilecek. İşlemleri Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yürütmesi öngörülüyor.

Ayrıca şirket ve ortaklar için bir yıl süreyle pay satmama taahhüdü verilmesi planlanıyor.

Kapeks Kimya faaliyet alanıyla dikkat çekiyor

Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde üretim faaliyetlerini sürdüren Kapeks Kimya, yer altı ve yer üstü patlatma ürünleri alanında faaliyet gösteriyor.

Şirketin ürün portföyünde ANFO, emülsiyon patlayıcılar, elektronik ve elektriksiz ateşleme sistemleri ile şok tüp ürünleri bulunuyor. Bu ürünler başta madencilik, taş ocakçılığı, altyapı ve inşaat sektörlerinde kullanılıyor.

Kapeks Kimya ayrıca patlatma mühendisliği, jeoteknik analizler ve dijital patlatma çözümleri alanlarında çalışmalar yürütüyor. Şirket, Endüstri 4.0 uygulamalarıyla üretim süreçlerinde güvenlik, verimlilik ve sürdürülebilirliği artırmayı hedefliyor.