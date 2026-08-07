Halka arz kapsamında paylar, 1 TL nominal değerli hisse başına 136 TL sabit fiyatla satışa sunulacak. Talep toplama işlemleri ise her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Halka arzın tamamlanmasının ardından şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da VEYAS koduyla işlem görmesi planlanıyor.

65 milyon adet pay satışa sunulacak

Halka arz kapsamında şirket, sermayesini 37,5 milyon TL artırarak 529,35 milyon TL'den 566,85 milyon TL'ye çıkaracak. Bunun yanı sıra mevcut ortak Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye ait 27,5 milyon adet pay da ortak satışı yöntemiyle yatırımcılara sunulacak.

Böylece sermaye artırımı ve ortak satışı birlikte değerlendirildiğinde toplam 65 milyon adet pay halka arz edilecek. Yoğun talep oluşması halinde ise 12,5 milyon adet ek pay satışı yapılabilecek. Ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka arz edilen toplam pay adedi 77,5 milyona ulaşacak.

Halka arz büyüklüğü 8,84 milyar TL

136 TL'lik halka arz fiyatı dikkate alındığında, ek satış hariç halka arzın büyüklüğü yaklaşık 8 milyar 840 milyon TL olarak hesaplanıyor. Ek pay satışının da gerçekleşmesi halinde toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 10,5 milyar TL seviyesine ulaşması bekleniyor.

Halka açıklık oranı yüzde 13,67'ye çıkabilecek

Ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde şirketin halka açıklık oranının yüzde 13,67 olması öngörülüyor. Ek satış hariç hesaplandığında ise halka arz edilen payların şirket sermayesine oranı yaklaşık yüzde 11,47 seviyesinde bulunuyor.

Aracılık üç kamu yatırım kuruluşundan

Halka arz sürecinde konsorsiyum liderliğini Halk Yatırım Menkul Değerler üstlenirken, Ziraat Yatırım Menkul Değerler ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler de halka arza aracılık edecek kurumlar arasında yer alıyor.

Bireysel yatırımcıya yüzde 45 pay ayrıldı

Halka arzda tahsisat dağılımı da netleşti. Toplam 65 milyon adet payın yüzde 45'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 45'i yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Yüksek başvurulu yatırımcılar ile yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise yüzde 5'er oranında kontenjan oluşturuldu.

Yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanırken, yüksek başvurulu yatırımcılarda oransal dağıtım esas alınacak.

Halka arz geliri yatırımlarda kullanılacak

Şirket, sermaye artırımı yoluyla elde edeceği net gelirin yüzde 60 ila 70'ini Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin yatırım harcamalarında değerlendirmeyi planlıyor. Gelirin kalan yüzde 30 ila 40'lık kısmının ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılması hedefleniyor.

10 gün fiyat istikrarı planlanıyor

Halka arz sonrasında yatırımcıların fiyat dalgalanmalarından korunmasına yönelik olarak 10 gün süreyle fiyat istikrarı işlemlerinin uygulanması planlanıyor. Bu kapsamda halka arz gelirinin yüzde 20'sine kadar kaynak ayrılabilecek. Fiyat istikrarı işlemleri Halk Yatırım tarafından yürütülecek.

Ayrıca ihraççı şirket ile mevcut ortaklar için bir yıl süreyle pay satmama taahhüdü bulunuyor.

Yüzde 20 halka arz iskontosu uygulanıyor

Şirket için hazırlanan fiyat tespit raporuna göre halka arz fiyatında yaklaşık yüzde 20 oranında iskonto uygulandı. Öte yandan halka arzda T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak. Şirket paylarının Katılım Endeksi kriterlerini karşılamadığı da yatırımcılara duyuruldu.

Dört ilde elektrik dağıtım faaliyeti yürütüyor

Türkerler Holding bünyesinde faaliyet gösteren Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş., iştirakleri Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ve Türkerler Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. (VEPSAŞ) aracılığıyla Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri'de elektrik dağıtımı ile perakende satış faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirket, elektrik şebekesi yatırımları, bakım-onarım çalışmaları, trafo modernizasyonu, arıza yönetimi, elektrik tedariki ve toptan enerji ticareti alanlarında faaliyet göstererek bölgenin enerji altyapısına hizmet veriyor.