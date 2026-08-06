Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan duyuruya göre, Quick Sigorta paylarının baz fiyatı 76,60 TL olarak belirlendi. Hisselerde maksimum emir değeri ise 1 milyon TL olarak açıklandı.

Quick Sigorta’nın halka arz sürecinin ardından gerçekleşen gong töreni, Borsa İstanbul’da düzenlendi. Törende şirket yöneticileri, Borsa İstanbul temsilcileri ve sermaye piyasası paydaşları bir araya geldi.

“Sermaye piyasalarına önemli katkı sağlayacak”

Gong töreninde yapılan konuşmalarda, Quick Sigorta’nın halka arzının şirketin büyüme hedefleri açısından önemli bir adım olduğu ve sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren Quick Sigorta, halka arzla birlikte yatırımcı tabanını genişletirken, elde edilen kaynakları şirketin büyüme stratejileri doğrultusunda değerlendirmeyi hedefliyor.

Quick Sigorta payları, bugün itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.