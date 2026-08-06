Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Polonya'nın başkenti Varşova'ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Polonya Maliye Bakanı Andrzej Domanski ile bir araya geldi. Bakan Bolat temaslarına ilişkin, 'İkili ticaret hacmimizi kısa vadede 15 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyoruz' dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Polonya'nın başkenti Varşova'ya resmi ziyaret düzenledi. Bolat, Varşova'daki temasları kapsamında Polonya Maliye Bakanı Andrzej Domanski ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Polonya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut durumu; ticaret, müteahhitlik, yatırımlar, enerji, ulaştırma, lojistik, savunma sanayii ve uzay araştırmaları ile üçüncü ülkelerde iş birliği alanlarında gelecek dönemlerdeki ortak çalışma başlıkları ele alındı. Görüşmeye, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye-Polonya Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Sayın Ferhat Nasıroğlu'nun da eşlik etti.

Bakan Bolat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Ayrıca bu yıl sonbaharda Türkiye'de Ticaret Bakanlığımızın ev sahipliğinde Türkiye-Polonya yatırım ve iş forumu ile Türkiye-Polonya Danışma Mekanizması'nın toplantısını yapma konusunda mutabık kaldık' dedi.

Bakan Bolat, Domanski ile görüşmesinde Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin de değerlendirildiğini kaydetti. Bolat, 'Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin stratejik alanlarda derinleştirilmesinin ve Gümrük Birliği'nin işleyişinin geliştirilmesinin, mevcut ekonomik entegrasyonumuzu daha da güçlendireceğini ifade ettik' ifadelerini kullandı.

Bolat, 'Sanayi Hızlandırma Yasası başta olmak üzere, AB'nin yeni ticaret ve sanayi politikalarının, Avrupa'nın ve ülkemizin rekabetçiliği, tedarik zincirlerinin güvenliği ve sürdürülebilirliği üzerindeki etkilerini etraflıca değerlendirdik. Bu politikaların ancak kapsayıcı ve Gümrük Birliği'nin kazanımlarını koruyarak geliştiren bir anlayışla ele alınması halinde ekonomik güvenlik ve rekabetçilik bağlamında beklenen faydaları sağlayacağını vurguladık' dedi.

'İkili ticaret hacmimizi kısa vadede 15 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyoruz'

Polonya ile ikili ticaret hacminin 2025 yılı itibarıyla 12,5 milyar dolara ulaşarak bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktığını ve 10 milyar dolarlık ortak hedefi aştığını vurgulayan Bakan Bolat, 'İkili ticaret hacmimizi kısa vadede 15 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyoruz' dedi.

Altyapı projelerinde Türkiye-Polonya arasındaki iş birliğine değinen Bakan Bolat, 'Metro, otoyol ve büyük altyapı projelerinde Polonya'da Türk müteahhitlerinin elde ettiği başarılar, sektörümüzün teknik kapasitesini ve güvenilirliğini açık biçimde ortaya koymaktadır. Türk yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü Polonya'da bugüne kadar yaklaşık 10,1 milyar dolar değerinde 72 projeyi başarıyla hayata geçirmiştir' ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, 'Bugün Polonyalı mevkidaşım ile gerçekleştirdiğim görüşmede Türk müteahhitlik sektörünün Polonya'daki büyük ölçekli projelere katkısını ve üçüncü ülkelerde Türk ve Polonyalı şirketler arasında bu alanda işbirliği fırsatlarını ele aldık. Sayın Domanski ile iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini karşılıklı fayda temelinde daha da ileriye taşıma konusundaki ortak irademizi teyit ederek, önümüzdeki dönemde temaslarımızı ve iş birliğimizi güçlendirme hususunda mutabık kaldık' ifadelerini kullandı.

Bolat, Türkiye ile Polonya arasındaki güçlü ekonomik ortaklığın iki ülkenin iş dünyaları arasındaki yakın iş birliği sayesinde her geçen gün daha da gelişmesinden memnuniyet duyduklarının altını çizdi.