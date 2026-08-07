Akca Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Erkam Akça, Ekovitrin'e konuştu. Her sektörün ve her markanın ihtiyaçlarının farklı olduğunu belirten Akça, "Bu nedenle lojistikte tek tip bir çözüm anlayışıyla ilerlemek mümkün değil" dedi. Akça, "Sürdürülebilirlik, birçok şirket gibi bizim de üzerinde önemle durduğumuz başlıklardan biri. Operasyonlarımızda çevresel etkimizi azaltacak teknolojilere ve uygulamalara yatırım yapmayı önceliklendiriyoruz" dedi.

Soğuk zincir lojistiği; gıda, ilaç ve hassas ürünlerin güvenli şekilde tüketiciye ulaşmasında kritik bir rol üstleniyor. Akca Lojistik olarak soğuk depo ve sıcaklık kontrollü lojistik operasyonlarında hangi teknolojileri ve süreçleri kullanıyorsunuz?

Soğuk zincir lojistiğinde ürün güvenliği, operasyonun her aşamasında aynı standartları koruyabilmeye bağlı. Bu doğrultuda biz de depolarımızda ve araçlarımızda donuk, soğuk ve serin olmak üzere -18°C'den +20/+22°C'ye kadar farklı sıcaklık rejimlerinde hizmet veriyoruz. Ürünleri operasyonun her aşamasında bu koşulları koruyarak yönetiyor; WMS ve TMS altyapılarımız sayesinde ürün hareketlerini, sıcaklık değerlerini, IoT ve son kullanma tarihi bilgilerini izliyoruz. Sıcaklık takip sistemlerimiz ise herhangi bir sapmayı anında tespit ederek hızlı şekilde müdahale etmemizi sağlıyor. Böylece ürün güvenliğini ve gıda kalitesini tedarik zincirinin tamamında koruyabiliyoruz.

Soğuk zincir lojistiği ve depo yönetiminde hata toleransı neredeyse sıfır. Akca Lojistik olarak müşterilerinize güven, hız ve izlenebilirliği aynı anda nasıl sunuyorsunuz?

Soğuk zincir operasyonlarında güven, hız ve izlenebilirlik birbirinden ayrı düşünülemez. Bu üç başlığı aynı anda sağlayabilmek için güçlü bir sistem altyapısına sahip olmanız gerekiyor. Akca Lojistik olarak siparişten teslimata kadar tüm operasyonlarımızı teknoloji destekli sistemlerle yönetiyoruz. Tüm tesislerimizde kullandığımız WMS ve TMS altyapıları sayesinde stok hareketlerinden sipariş yönetimine kadar tüm süreçleri anlık olarak takip edebiliyor, olası risklere henüz oluşmadan müdahale edebiliyoruz. Müşterilerimizin ERP sistemleriyle entegre çalışan altyapımız da kesintisiz veri akışı sağlıyor. Böylece hem bizim ekiplerimiz hem de iş ortaklarımız operasyonun her aşamasını şeffaf şekilde izleyebiliyor. Bu yapı işlem sürelerini kısaltırken, manuel müdahaleyi ve hata riskini önemli ölçüde azaltıyor.

Akca Lojistik, farklı sektörlerde yüzü aşkın markanın çözüm ortağı olarak faaliyet gösteriyor. Müşterilerinize özel çözümler geliştirirken sizi rakiplerinizden ayıran temel yaklaşım nedir?

Her sektörün ve her markanın ihtiyaçları farklı. Bu nedenle lojistikte tek tip bir çözüm anlayışıyla ilerlemek mümkün değil. Biz işe müşterimizin operasyonunu, ürün yapısını ve beklentilerini anlamakla başlıyor, depolamadan nakliyeye, mikro dağıtımdan katma değerli hizmetlere kadar tüm süreçleri bu ihtiyaçlara göre kurguluyoruz. Bunu yaparken teknolojiyi önemli bir destek unsuru olarak görüyoruz. Operasyonlarımızı veriyle dayalı yönetiyor, süreçlerimizi sürekli geliştiriyoruz.

Sürdürülebilirlik artık tedarik zincirlerinin vazgeçilmez başlıklarından biri haline geldi. Akca Lojistik'in çevresel sürdürülebilirlik, kaynak verimliliği ve yeşil lojistik alanındaki hedefleri nelerdir?

Sürdürülebilirlik, birçok şirket gibi bizim de üzerinde önemle durduğumuz başlıklardan biri. Operasyonlarımızda çevresel etkimizi azaltacak teknolojilere ve uygulamalara yatırım yapmayı önceliklendiriyoruz. Geliştirdiğimiz Nakliye Yönetim Sistemimiz ile araç doluluk oranlarını ve rota planlamasını optimize ederek gereksiz seferleri azaltıyor, yakıt tüketimini ve buna bağlı karbon emisyonunu düşürüyoruz. Saha operasyonlarımızın tamamında elektrikli istif makineleri kullanıyor, dönüştürülmüş palet tercih ederek her yıl 3 binden fazla ağacın kesilmesinin önüne geçiyoruz. Yerleşim alanlarına yakın tesislerimizde uyguladığımız ses ve görüntü yalıtımıyla çevremize duyarlı operasyonlar yürütüyor, çalışanlarımız ve bulunduğumuz bölgeler için daha sağlıklı yaşam alanları oluşturmayı da sürdürülebilirliğin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de teknoloji merkezli alan yatırımlarla kaynak verimliliğini artırmaya ve müşterilerimize daha sürdürülebilir tedarik zinciri çözümleri sunmaya devam edeceğiz.