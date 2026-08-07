ABD Başkanı Donald Trump, doğumla kazanılan ABD vatandaşlığına yönelik kısıtlamaları genişleten iki yeni başkanlık kararnamesine imza attı. Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninde konuşan Trump, mevcut uygulamanın kötüye kullanıldığını savunarak yeni düzenlemelerin "adaleti sağlamak" amacı taşıdığını söyledi.

İmzalanan ilk kararnameyle, doğumla vatandaşlık hakkından yararlanamayacak kişi kategorileri genişletildi. İkinci kararname ise, çocuklarının ABD vatandaşlığı kazanmasını sağlamak amacıyla geçici vizelerle ülkeye gelen kişileri kapsayan "doğum turizmi" uygulamasını yasaklamayı hedefliyor.

Kararnameleri imzalamadan önce açıklamalarda bulunan Trump, ABD Anayasası'nın 14. Ek Maddesi'ne atıfta bulunarak, "Bu düzenleme kölelerin çocuklarını korumak için getirildi. Bugün ise insanlar bunun üzerinden ticaret yapıyor. Amaç hiçbir zaman bu değildi." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, ABD Yüksek Mahkemesi'nin haziran ayında doğumla vatandaşlık hakkının anayasal güvence altında olduğuna hükmeden kararını da eleştirdi. Mahkemenin kararını "çok talihsiz" olarak nitelendiren Trump, "Bu sistem son derece adaletsiz. Bu nedenle gerekli düzenlemeleri yapıyoruz." dedi.

Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk gününde de benzer içerikli bir kararname yayımlamıştı. Söz konusu düzenleme, ülkeye yasa dışı yollarla giren veya geçici vizelerle ABD'de bulunan ebeveynlerin ülkede doğan çocuklarının otomatik olarak vatandaşlık kazanmasını engellemeyi amaçlıyordu. Ancak bu girişim, anayasal gerekçelerle yargıya taşınmış ve ABD Yüksek Mahkemesi mevcut uygulamanın sürmesi yönünde karar vermişti.

Yeni kararnamelerin de hukuki süreçte yoğun tartışmalara konu olması bekleniyor.