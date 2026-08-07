“Soğuk zincirde yalnızca ürünün değil, taşıma sürecinin de güvenli yönetilmesi gerekir” diyen Küçük, “ADAS ve DSM destekli kamera sistemlerimiz; şerit ihlali, sürücü yorgunluğu, dikkat dağınıklığı ve cep telefonu kullanımı gibi riskleri anlık olarak tespit eder, sürücüyü ve filo yöneticisini uyarır” ifadelerini kullandı.

Soğuk zincir taşımacılığında kesintisiz sıcaklık takibi ve anlık veri yönetimi neden kritik? Seyir Mobil bu alanda hangi teknolojik avantajları sunuyor?

Soğuk zincirde sıcaklığın belirlenen aralığın dışına çıkması ürün kalitesini, yasal uyumluluğu ve işletme maliyetlerini doğrudan etkiler. Seyir Mobil’in FM20 araç takip ve filo yönetim cihazıyla entegre çalışan BLE20 Bluetooth sıcaklık modülü, verileri gerçek zamanlı olarak platforma aktarır. Böylece araç konumu ve sıcaklık tek ekrandan izlenebilir, limit aşımlarında anlık alarm alınabilir ve geçmişe dönük raporlar oluşturulabilir.

BLE20, verileri kendi hafızasında bir yıl boyunca saklayarak mobil uygulama üzerinden erişime imkân tanır ve olası veri kayıplarını önler. Bu yapı, gıda, ilaç ve sağlık ürünlerinin taşınmasında kalite standartlarının korunmasına, denetim süreçlerinin kolaylaşmasına ve risklere hızlı müdahale edilmesine yardımcı olur.

Yapay zekâ destekli akıllı kamera sistemleriniz soğuk zincir operasyonlarına nasıl katkı sağlıyor?

Soğuk zincirde yalnızca ürünün değil, taşıma sürecinin de güvenli yönetilmesi gerekir. ADAS ve DSM destekli kamera sistemlerimiz; şerit ihlali, sürücü yorgunluğu, dikkat dağınıklığı ve cep telefonu kullanımı gibi riskleri anlık olarak tespit eder, sürücüyü ve filo yöneticisini uyarır.

Kapı sensörü ve kapı kamerası çözümleri ise frigorifik araçlarda kapı açılma anlarını ve buna bağlı sıcaklık değişimlerini kayıt altına alarak teslimat güvenliğini ve izlenebilirliği güçlendirir. Görüntü, konum ve sensör verilerinin birlikte değerlendirilmesi, olayların nedenlerinin hızlı belirlenmesini ve operasyonel süreçlerin iyileştirilmesini sağlar.

Dijital takograf analizi, CAN Bus ve filo yönetimi işletmelere hangi kazanımları sağlıyor?

Modern filo yönetimi, araç konumunun ötesinde verilerin analiz edilerek karar mekanizmalarına dönüştürülmesini gerektirir. Seyir Mobil’in dijital takograf çözümleri, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve AETR hükümlerine uygun biçimde sürüş, dinlenme ve çalışma sürelerinin yönetilmesini sağlar.

Türkiye’nin ilk yüzde yüz yerli takograf veri analiz platformu Takobil ile sürücü ihlalleri analiz edilir, kalan sürüş süreleri anlık izlenir ve olası ihlaller önceden bildirilir. Bu sayede cezai riskler azaltılır, sürücü planlaması daha doğru yapılır ve operasyonların kesintisiz sürdürülmesine katkı sağlanır.

CAN Bus entegrasyonu sayesinde yakıt tüketimi, motor devri, kilometre, depo seviyesi ve araç performansı takip edilerek maliyetler kontrol altına alınır. U-ETDS entegrasyonu yasal bildirimleri dijitalleştirirken, gelişmiş raporlama ve rota planlama çözümleri teslimat sürelerini optimize eder, yakıt tüketimini ve karbon salımını azaltır.

Yerli teknoloji ve yaygın servis ağınız sektöre nasıl değer katıyor?

Donanım ve yazılım çözümlerimizi kendi Ar-Ge ekibimizle geliştiriyor, ihtiyaçlara hızlı cevap veriyoruz. Türkiye genelindeki bayi ve yetkili servis ağımızla kurulumdan satış sonrası desteğe kadar kesintisiz hizmet sunuyor, işletmelerin dijital dönüşümünü hızlandırıyoruz.

Yerli üretim kabiliyetimiz, ürünlerin saha ihtiyaçlarına göre geliştirilmesini, teknik desteğin hızlanmasını ve dışa bağımlılığın azaltılmasını mümkün kılıyor.

Seyir Mobil’in büyüme vizyonunu nasıl özetlersiniz?

Bilişim 500’deki yükselişimiz, Ar-Ge yatırımlarımızın ve müşteri odaklı yaklaşımımızın sonucudur. Akıllı filo yönetimi, yapay zekâ destekli kameralar, soğuk zincir, dijital takograf ve telematik çözümlerimizle uçtan uca bir altyapı sunuyoruz.

2025’te Seyir Telematik olarak uluslararası pazarlara açıldık. Hedefimiz, Türkiye’de geliştirdiğimiz yerli teknolojiyi Avrupa başta olmak üzere küresel pazarlarda güçlendirmektir.