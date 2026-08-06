SPK'nın 5 Ağustos 2026 tarihli haftalık bülteninde yer alan karara göre, Teknika Plast'ın halka arzı sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Şirketin mevcut 100 milyon TL olan sermayesi, 25 milyon TL bedelli sermaye artırımıyla 125 milyon TL'ye yükseltilecek. Ayrıca ortaklardan Kemal Yaralı ve Ali Kutay Yaralı'nın sahip olduğu toplam 6 milyon adet B grubu pay da halka arz kapsamında satışa sunulacak.

Toplamda 31 milyon adet nominal pay, 85,40 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılarla buluşacak. Halka arzda ek satış yapılmayacak.

Halka arz büyüklüğü 2,65 milyar TL

Halka arz fiyatı ve satışa sunulan pay adedi dikkate alındığında işlem büyüklüğü yaklaşık 2 milyar 647 milyon 400 bin TL seviyesine ulaşıyor.

Bu tutarın yaklaşık 2,135 milyar TL'si şirketin sermaye artırımı yoluyla kasasına girecek, 512,4 milyon TL'lik bölüm ise ortak satışından elde edilecek.

Halka arz sonrasında Teknika Plast'ın halka açıklık oranı yüzde 24,8 olacak.

Tera Yatırım aracılık edecek

Halka arz sürecinde yetkili aracı kurum olarak Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. görev alacak.

Payların Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanırken, yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanması öngörülüyor. Yüksek başvurulu yatırımcılar için ise oransal dağıtım esas alınacak.

Talep toplama tarihleri ile yatırımcı gruplarına ayrılacak kesin pay miktarları ise onaylı izahnameyle birlikte duyurulacak.

Elde edilecek kaynak nerede kullanılacak?

Şirketin taslak izahnamesine göre sermaye artırımıyla sağlanacak fonun;

Yüzde 30-40'ı devam eden yatırımlar ve yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesinde,

Yüzde 30-40'ı işletme sermayesinin güçlendirilmesinde,

Yüzde 25-35'i ise finansal borçluluğun azaltılmasında kullanılacak.

Taslak dokümanda şirket ve mevcut ortaklar için bir yıl süreyle satmama taahhüdü de yer alıyor.

Teknika Plast hakkında

1993 yılında kurulan ve merkezi Manisa'da bulunan Teknika Plast, yüksek hassasiyetli plastik enjeksiyon üretimi gerçekleştiriyor. Şirket; ince cidarlı IML sert ambalaj ürünleri ile endüstriyel plastik parçalar üretirken, gıda, beyaz eşya, otomotiv, elektronik ve hızlı tüketim ürünleri başta olmak üzere birçok sektöre üretim yapıyor.

Manisa ve Eskişehir'deki üretim tesisleriyle faaliyet gösteren şirket, Manisa ve Fransa'daki lojistik depoları üzerinden ihracat operasyonlarını yürütüyor. Avrupa, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Afrika'nın da aralarında bulunduğu 25'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Teknika Plast, Manisa'nın Demirci ilçesinde bulunan 18 MW kapasiteli güneş enerji santrali ile enerji ihtiyacının bir bölümünü yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor.

Onaylı izahname yayımlandığında talep toplama tarihleri, kesin tahsisat oranları ve diğer halka arz detaylarının netleşmesi bekleniyor.