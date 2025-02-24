Özellikle gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren şirketlerden biri, yüzde 9,65 oranında değer kazanırken, işlem hacminde yüzde 46,1’lik bir artış yaşandı. Teknoloji alanında faaliyet gösteren bir şirket ise yüzde 8,25’lik fiyat artışı ile dikkat çekerken, işlem hacminde yüzde 253,83 oranında büyük bir sıçrama kaydetti.

Sanayi sektöründe faaliyet gösteren bir şirket, yüzde 6,13 oranında yükseliş sağlarken, işlem hacminde yüzde 67,2’lik bir artış yaşandı. Yatırım alanında faaliyet gösteren bir diğer şirket ise yüzde 5,34’lük fiyat artışı ile öne çıkarken, işlem hacminde yüzde 7,07 oranında bir yükseliş gerçekleşti.

Finans sektöründeki hisseler de dikkat çekici hareketlilik sergiliyor. Bu alanda faaliyet gösteren bir şirket yüzde 5,28’lik bir değer kazanırken, işlem hacmi yüzde 30,41 seviyesinde arttı. Perakende sektöründe ise bir firmanın hisseleri yüzde 5,06 oranında yükseliş kaydederken, işlem hacmi yüzde 653,81 gibi olağanüstü bir artış gösterdi.

Sanayi, gıda ve enerji sektörlerinde de benzer hareketlilik dikkat çekiyor. Bir sanayi şirketi yüzde 4,48’lik fiyat artışı kaydederken, işlem hacminde yüzde 249,55’lik yükseliş yaşandı. Finans sektöründe istikrarlı bir performans sergileyen bir başka şirket ise yüzde 4,27 oranında değer kazanarak, işlem hacmini yüzde 100,94 artırdı.

Genel olarak bakıldığında, Borsa İstanbul’da gayrimenkul ve teknoloji hisseleri yatırımcıların ilgisini çekerken, sanayi, perakende, finans ve gıda sektörlerindeki hisseler de güçlü bir yükseliş trendi sergiliyor.