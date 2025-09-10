ADESE – Bank of America Corporation, ADESE hisselerinde 19,85 – 20,40 TL aralığından toplam 12.713.881 adet alış ve 8.270.117 adet satış gerçekleştirdi. Bu işlem sonrası Bank of America’nın şirket sermayesindeki payı %5,38’e yükseldi.

AHGAZ – Geri alım programı kapsamında 34,80 – 34,98 TL aralığından 150.000 adet pay geri alındı.

AKFIS – Şirket, 22,68 – 22,70 TL aralığından 30.000 adet pay geri aldı.

BIENY – Ortaklardan Nurullah Ercan, 43,10 – 43,24 TL aralığından 100.000 adet hisse sattı. Böylece Ercan’ın şirketteki payı %79,13’e geriledi.

EYGYO – Ortaklardan Yunus Emre Çelik, 4,90 – 4,97 TL fiyat aralığından 6.570.000 adet pay satışı gerçekleştirdi. Çelik’in şirketteki pay oranı %0,56’ya indi.

GENIL – Şirket, geri alım programı kapsamında 162,50 TL fiyattan 300.000 adet pay aldı.

GLRYH – Bank of America Corporation, 4,11 – 4,15 TL aralığından 3.375.180 adet alış ve 1.690.296 adet satış yaptı. Bank of America’nın sermaye payı %5,13’e çıktı.

LKMNH – 18,11 – 18,15 TL aralığından 42.500 adet pay şirket tarafından geri alındı.

PNLSN – 40,60 – 40,98 TL aralığından 7.500 adet pay geri alındı.

PCILT – Şirket, 29,12 TL’den 20.000 adet pay geri aldı.

YBTAS – Votorantim Çimento, 139.079 TL fiyatla 126 adet pay sattı. Bu işlem sonrası pay oranı %81,51'e düştü.

Borsa yatırımcıları, KAP’ta yayımlanan bu bildirimleri şirketlerin sermaye yapısındaki değişiklikleri ve geri alım programlarını takip etmek açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriyor.