Antalya’da CHP’li Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması yeni bir operasyonla devam etti. Sabah saatlerinde yapılan baskınlarda 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 17 kişi yakalanarak emniyete götürüldü.

Gözaltına alınanlar arasında eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zeynep Kerimoğlu, belediye yöneticileri ve bazı iş insanlarının da bulunduğu öğrenildi.

İddialara göre, Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in referansıyla belediye iştiraklerinden ALDAŞ bünyesinde işe gitmeden çalıştığı ileri sürülen ve aylık 126 bin TL maaş aldığı belirtilen Yıldız Maktav da gözaltına alındı. Ayrıca, Gökhan Böcek’in boşanma sürecinde Kerimoğlu’na senet verdiği iddia edilen iş insanı Emin Hesapçıoğlu’nun da şüpheliler arasında olduğu bildirildi.

Soruşturmanın yalnızca Antalya Büyükşehir Belediyesi ile sınırlı olmadığı, Manavgat Belediyesi’ne yönelik rüşvet iddialarının da incelendiği aktarıldı. Bu kapsamda, Antalya merkezli yayın yapan Kanal V televizyonunun sahibi Okan Kaya ve eşi Birsen Arıcan Kaya gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Kanal V televizyonuna kayyum atandığı da duyuruldu. Emniyetin ve savcılığın yürüttüğü çalışmaların devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği ifade ediliyor.