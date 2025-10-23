AKSA

Emniyet Ticaret, AKSA hisselerinde 12,10 – 12,53 TL fiyat aralığından 508.000 adet pay alımı gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payı %24,97’ye yükseldi.

ATAKP

Marmara Capital Portföy, ATAKP hisselerinde 51,60 – 52,00 TL fiyat aralığından 65.316 adet pay alımı yaptı. İşlem sonrası pay oranı %5,04’e çıktı.

ENERY

Enerjisa Enerji (ENERY), geri alım programı kapsamında 9,15 – 9,20 TL fiyat aralığından 596.800 adet pay geri aldı.

ESCAR

ESCAR Otomotiv, pay geri alımı kapsamında 20,08 TL fiyatla 25.000 adet hisseyi portföyüne ekledi.

GSDHO

Delta Global, GSD Holding (GSDHO) hisselerinde 4,22 – 4,67 TL aralığında 2.675.242 adet alım gerçekleştirirken, pay oranı %2,19’a ulaştı.

INFO & HDFGS

Hedef Girişim (HDFGS), 4,40 TL fiyattan 2.000.000 adet INFO Yatırım hissesi sattı. Satış sonrası HDFGS’nin INFO’daki payı %0,53’e geriledi.

KLSYN

Kaleseramik (KLSYN), geri alım programı çerçevesinde 5,47 – 5,48 TL fiyat aralığından 120.000 adet pay geri aldı.

LKMNH

Lokman Hekim Sağlık (LKMNH), pay geri alım kapsamında 16,05 TL fiyatla 30.394 adet hisse geri aldı.

MAVI

Mavi Giyim (MAVI), hisse geri alım programı dahilinde 39,18 – 39,26 TL fiyat aralığından 250.000 adet pay geri aldı.

NTHOL

Net Holding (NTHOL), 45,36 TL fiyattan 10.000 adet pay geri alımı gerçekleştirdi.

OFSYM

Ofis Yem (OFSYM), 76,57 – 80,00 TL aralığından 50.000 adet hisseyi geri aldı.

SUNTK

Suntaş Gıda (SUNTK) hisselerinde Ünlütürk ailesine ait fon işlemleri dikkat çekti.

Ayşe Ünlütürk , 347.500 adet payı

Mehmet Muammer Ünlütürk , 595.000 adet payı

Azize Ceylan Ünlütürk Yeşilova , 595.000 adet payı

Şefika Günseli Ünlütürk , 1.140.000 adet payı

Elvan Ünlütürk, 1.985.000 adet payı

35,26 TL fiyattan yatırımcı oldukları fona devretti.

VAKBN

VakıfBank (VAKBN), pay geri alım programı kapsamında 23,32 TL fiyattan 87.980 adet hisse geri aldı.

YBTAS

Yibitaş Çimento (YBTAS) hisselerinde, Volorantim Çimento 22,53 TL fiyattan 22.500 adet satış gerçekleştirdi. İşlem sonrası pay oranı %81,10’a geriledi.

Borsa İstanbul’da Geri Alım ve Fon Devirleri Öne Çıktı

22 Ekim tarihli KAP bildirimleri incelendiğinde, birçok şirketin pay geri alım programlarını sürdürdüğü ve yatırımcı fon devirlerinin dikkat çektiği görülüyor. Özellikle SUNTK, MAVI ve VAKBN hisselerinde geri alımların hız kazandığı gözlemlendi.