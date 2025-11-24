Öne Çıkan Şirket Haberleri

ARCLK: Tayland Rayong’daki Buzdolabı İşletmesi’nde üretim durduruldu.

ALVES: 315,5 milyon TL tutarında yeni bir satış sözleşmesi imzalandı.

ALTNY: 2 milyon dolarlık iş sözleşmesi imzalandığı duyuruldu.

AKBNK: Yurt dışında 973 gün vadeli 50 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihracı bugün tamamlanacak.

BALSU: 1,3 milyar TL değerinde satış sözleşmesi imzalandı.

BARMA: 22,7 milyon adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için SPK’ya başvuru yapıldı.

BLUME: Kayıtlı sermaye tavanı 270 milyon TL’den 850 milyon TL’ye yükseltildi.

BINHO: Algoritma Donanım’ın %45’i 90 milyon TL bedelle satıldı, 15–20 milyon TL kar bekleniyor.

CCOLA: Rekabet Kurulu’ndan 282,4 milyon TL idari para cezası aldı, şirket itiraz edecek.

CIMSA: JCR Eurasia tarafından kredi notu teyit edildi.

DOKTA: Manisa OSB’deki 20 milyon euroluk Alüminyum Döküm yatırımı devreye alındı.

Diğer öne çıkan gelişmeler arasında GESAN, GSDDE, ISMEN, ISFIN, KOZAL, LINK, SMRVA, SMRTG, SKBNK, TERA, TEKTU, YGGYO gibi şirketlerin yeni sözleşmeleri, tahvil ve bono ihracı, pay devralımları ve yatırımları bulunuyor.

Sermaye Artırımları

GMTAS: Sermaye 149,2 milyon TL’den 300 milyon TL’ye yükseltilecek.

MARTI: 600 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye bedelli sermaye artırımı kararı alındı.

ORCAY: 80 milyon TL’den 240 milyon TL’ye bedelli sermaye artırımı yapılacak.

TRHOL: Sermaye 30 milyon TL’den 150 milyon TL’ye çıkarılacak.

Nakit Temettü Ödemesi Yapacak Şirketler

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat SDTTR 0,0855 0,0727 0,05% 24.11.2025 177,70 177,61 ASELS 0,2346 0,1995 0,13% 25.11.2025 - - BORSK 0,8333 0,7083 3,57% 25.11.2025 - - OFSYM 0,4179 0,3552 0,71% 25.11.2025 - -

Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler

AHSGY: Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. – 10:30 (Olağan)

ULAS: Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları A.Ş. – 14:00 (Olağan)

Borsa İstanbul’da bugün yaşanan gelişmeler yatırımcılar için önemli fırsatlar ve güncel bilgiler sunuyor. Şirketlerin sermaye artırımları, temettü ödemeleri ve yeni sözleşmeleri portföy planlamasında dikkatle takip edilmeli.