Türkiye’de uzun süredir devam eden fahiş kira krizi derinleşirken, hükümetin hazırladığı yeni düzenleme hem ev sahiplerini hem de kiracıları yakından etkileyecek. AK Parti milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu yasa teklifine göre, kira gelirlerinde uygulanan 47 bin TL’lik vergi istisnası kaldırılacak.

Ev sahiplerinin vergi yükü iki katına çıkıyor

Mevcut sistemde ev sahipleri, yıllık kira gelirlerinden 47 bin TL’ye kadar olan kısmı vergiden muaf tutabiliyordu. Ancak istisnanın kaldırılmasıyla birlikte bu avantaj ortadan kalkacak. Böylece, ev sahiplerinin ödeyeceği vergi miktarı neredeyse iki katına çıkacak.

Halihazırda birçok ev sahibi yıllık kira gelirinin yaklaşık bir aylık kısmını vergi olarak ödüyor. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle bu yük iki kira bedeline kadar yükselecek.

1,5 milyon ev sahibi etkilenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan teknik çalışmalara göre, değişikliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 2027 itibarıyla 1,5 milyon ev sahibi ek vergi ödemeye başlayacak. Bu artışın devlet bütçesine 22 milyar liralık ek gelir sağlaması bekleniyor.

Ortalama bir ev sahibinin ödeyeceği ek vergi tutarının 15 bin TL civarında olacağı belirtiliyor. Bu da ortalama bir aylık kira gelirine denk geliyor.

Emekli, dul ve yetim aylığı alanlar muaf olacak

Yeni düzenleme kapsamında, emekli, dul ve yetim aylığı alan ev sahipleri için vergi istisnası devam edecek. Hazine’nin verilerine göre, 2024 itibarıyla yaklaşık 2 milyon ev sahibi kira geliri beyan ederken, bu grubun yarım milyona yakını söz konusu istisnadan yararlanmaya devam edecek.

Ancak kalan 1,5 milyon ev sahibinin vergi yükü artacağı için kiralarda yeni bir zam dalgası yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.

Kiracılar da dolaylı olarak etkilenecek

Uzmanlara göre, ev sahiplerinin artan vergi yükünü kiralara yansıtma ihtimali yüksek. Bu durum, halihazırda zaten yüksek olan kira fiyatlarını daha da artırarak barınma krizini derinleştirebilir.

Ekonomistler, düzenlemenin gelir adaletini sağlamayı hedeflediğini ancak kiracıların üzerindeki baskıyı artırabileceğini belirtiyor.