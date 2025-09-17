-
AHGAZ, geri alım programı kapsamında 1.122.348 adet payı 33,46 – 34,18 TL aralığından portföyüne kattı.
-
Astor Holding, Feridun Geçgel’den 118 TL fiyattan 99,8 milyon adet pay aldı.
-
AVGYO, 185.852 adet AVTUR payını 14,85 – 15,31 TL aralığından satın alarak şirketteki payını %1,35’e yükseltti.
-
BIENY’de Nurullah Ercan 414.000 adet pay satışı yaptı; şirket sermayesindeki payı %78,75’e düştü.
-
NIBAS, elindeki 5.190.000 adet CEMAS payını 7,56 – 7,83 TL aralığından satarak şirketteki payını sıfırladı.
-
ENERY, geri alım kapsamında 18.895.070 adet payı 10,77 – 11,14 TL aralığından topladı.
-
KRDMD’de Allbatross Portföy’ün 2,9 milyon adet alım ve 928.207 adet satış işlemi sonrası payı %5,00’e yükseldi.
-
KTLEV’de Pusula Portföy, 12,59 TL fiyattan 26 milyon adet alım ve 7 milyon adet satış yaparak şirketteki payını %20,45’e çıkardı.
-
LKMNH, 26.841 adet payı 19,38 – 19,48 TL aralığından geri aldı.
-
MPARK’ta iki önemli işlem gerçekleşti: F.O.M. Grup 2.068.713 adet pay alarak payını %10,60’a çıkarırken, Lightyear Healthcare aynı sayıda pay satışı gerçekleştirdi; Lightyear’ın payı %14,04’e yükseldi.
-
CEMAS, 270.000 adet NIBAS payını 26,34 – 26,78 TL aralığından satarken NIBAS’taki payı %6,44’e geriledi.
-
PNSLN, 5.000 adet payı 42,44 – 43,00 TL aralığından geri aldı.
-
PCILT, 21.765 adet payı 29,42 TL’den geri alım yoluyla portföyüne ekledi.
-
RGYAS, 60,8 milyon adet payı 140,70 TL fiyattan grup şirketi GIC Private Limited’e devretti.
-
VRGYO’da Fırat Holding, 845.694 adet pay alarak şirketteki payını %31,70’e çıkardı.
-
YBTAS, Votorantim Çimento’nun 117.500 adet pay satışı sonrası %81,38 pay oranına geriledi.
-
VAKKO, güneş enerjisi santrali (GES) projesine ilişkin ÇED sürecinin tamamlandığını açıkladı.
16 Eylül tarihli bu işlemler, özellikle geri alım programları ve büyük ölçekli pay devirleriyle dikkat çekti.