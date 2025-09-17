Astor Holding , Feridun Geçgel’den 118 TL fiyattan 99,8 milyon adet pay aldı.

BIENY ’de Nurullah Ercan 414.000 adet pay satışı yaptı; şirket sermayesindeki payı %78,75’e düştü.

KRDMD ’de Allbatross Portföy’ün 2,9 milyon adet alım ve 928.207 adet satış işlemi sonrası payı %5,00’e yükseldi.

KTLEV’de Pusula Portföy, 12,59 TL fiyattan 26 milyon adet alım ve 7 milyon adet satış yaparak şirketteki payını %20,45’e çıkardı.