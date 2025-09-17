Kutlualp, yaptığı yazılı açıklamada bu kararın, kulübün geleceği ve camianın bir bütün halinde hareket etmesi için alındığını vurguladı. “26 Nisan 2025’te YDK toplantısında ilk kez dile getirdiğim değişim talebimiz, topladığımız binlerce imza ile kongre kararını zorunlu kıldı. Bu süreçte amacımız kişisel hırslarımız değil, Fenerbahçemizin yeniden hak ettiği günlere kavuşmasıydı” ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran ile yaptığı görüşmelerde hukuki bir engel bulunmadığına ikna olduklarını belirten Kutlualp, “Camiamızın büyük çoğunluğunun Sayın Saran etrafında birleşmek istediğini gördük. Oyların bölünmemesi, güçlü bir yönetimin iş başına gelmesi için adaylıktan çekilmeyi sorumluluk olarak görüyorum” dedi.

Kutlualp, Fenerbahçe için her zaman mücadeleye hazır olduklarının altını çizerek, “Bu karar kişisel bir geri adım değil, kulübümüzün geleceği için atılmış bir adımdır. Tek isteğimiz, seçimin sonunda kazananın Fenerbahçe olmasıdır” diye konuştu.

Bu gelişmenin ardından, gözler 20-21 Eylül’de yapılacak olağanüstü genel kurula çevrildi. Fenerbahçe camiası, Sadettin Saran’ın rakipsiz ya da güçlü bir şekilde seçimlere girip girmeyeceğini merakla bekliyor.