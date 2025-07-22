22 Temmuz 2025 sabahı güne yüzde 0,20 artışla 10.637 puandan başlayan Borsa İstanbul 100 endeksi, öğle saatlerinde yüzde 0,45 primle 10.665 puana kadar yükseldi. Endeks, teknik olarak 10.700 ve 10.800 seviyelerini direnç, 10.600 ve 10.500 puanı ise destek olarak takip ediyor.

Geçtiğimiz 4 haftayı yükselişle tamamlayan borsa, dün 10.600 puanın üzerinde kapanış yaptı ve 19 Mart’tan bu yana ulaşamadığı 10.900 seviyesine yaklaşmaya devam ediyor. Bugün itibarıyla 10.680 puana ulaşarak dört ayın zirvesindeki konumunu koruyan BIST, Asya ve Avrupa borsalarından pozitif ayrışmasıyla dikkat çekiyor.

Sektör bazında ise finansal kiralama ve faktoring sektörü yüzde 4,14 ile en fazla değer kazanan sektör olurken, menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü yüzde 0,63 ile en fazla değer kaybeden sektör oldu. Bankacılık ve holding endeksleri ise gün içerisinde karışık seyir izliyor.

Küresel piyasalarda gümrük tarifelerine ilişkin belirsizlikler sürerken, Borsa İstanbul’da genele yayılan alımlar yatırımcıların güvenini artırıyor. Dün BIST 100 endeksi yüzde 2,41 oranında değer kazanarak 10.616,18 puanla günü tamamlamıştı.

Uzmanlar, endeksin önümüzdeki günlerde 10.700 ve 10.800 direnç seviyelerini test etmeye devam edeceğini belirtirken, yatırımcılara temkinli ve dengeli bir strateji izlemeleri öneriliyor.