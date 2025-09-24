ADESE : Pardus Portföy 6,44 milyon adet pay satarak, şirket sermayesindeki payını %9,73’e düşürdü.

AHGAZ & AKFGY : Şirketler geri alım programları kapsamında sırasıyla 270.000 ve 850.000 adet pay geri aldı.

AKSA : Emniyet Ticaret 800.000 adet pay alarak şirket sermayesindeki payını %24,65’e yükseltti.

BIENY : Nurullah Ercan 3,64 milyon pay satarak sermayedeki payını %76,97’ye geriletti.

ENERY : Şirket geri alım programı kapsamında 2,79 milyon adet pay geri aldı.

GLYHO : Mehmet Kutman, 105 milyon payı Rota Portföy ABİS Hisse Senedi Serbest Özel Fonu’na devretti; ayrıca şirket 500.000 adet pay geri aldı.

ISCTR : Tecim Yapı Elemanları 2,7 milyon pay satarak sermayedeki payını %0,27’ye indirdi.

MARBL & MACKO : Osman Cavit Turunç ve Matchzone Teknoloji, sırasıyla 132.165 ve 39.000 pay alarak sermaye paylarını yükseltti.

QUAGR : Allbatross Portföy 529,6 milyon pay alarak sermayedeki payını %26,27'ye çıkardı. Öte yandan, Q Yatırım Holding ve Ali Ercan toplamda yarım milyardan fazla pay satarak paylarını %27,90 ve %17,00'e geriletti.

TRGYO & VRGYO : Aziz Torun ve Fırat Holding, şirket paylarını artıran alım yapan isimler oldu.

YBTAS: Votorantim Çimento 16.000 pay satarak sermayedeki payını %81,24’e düşürdü.

Borsa İstanbul’da 23 Eylül’de hem geri alım programları hem de büyük yatırımcıların satışları öne çıktı. Yatırımcılar, şirketlerin sermaye yapısındaki değişiklikleri yakından takip etmeye devam ediyor.