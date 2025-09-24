Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonlar sonucunda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt üyesi olmak, göçmen kaçakçılığı, suç gelirlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik gibi suçlarla bağlantılı 106 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında, örgütün elebaşı M.A. liderliğinde hareket ettiği, 451 yabancıya ve ailelerine Türk vatandaşlığı sağlamak amacıyla muvazaalı gayrimenkul satışları yaptığı tespit edildi. Bu kişilerin vatandaşlıklarının iptali için de işlem başlatıldı.

Ayrıca, şüphelilere ait holding şirketler grubu, 5 anonim şirket, 1.240 apartman dairesi, 47 otomobil, 65 arsa ve çok sayıda banka hesabı güvenlik güçleri tarafından el konulan mal varlıkları arasında yer aldı.

Bakan Yerlikaya, bu operasyonla, Türkiye’deki vatandaşlık sistemini kötüye kullanarak haksız kazanç elde eden organize suç örgütlerinin kökünün kazındığını vurguladı.