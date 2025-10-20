20 Ekim 2025 – Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 17 Ekim tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimlerine göre, birçok şirket geri alım (buyback) ve yatırımcı işlemlerine imza attı. İşte günün öne çıkan pay alım-satım haberleri:

Geri Alım (Buyback) İşlemleri

AHGAZ : 175.000 adet pay 24,68 – 25,08 TL aralığından geri alındı.

AKFYE : 25.000 adet pay 16,74 – 16,78 TL’den geri alındı.

AKFGY : 200.000 adet pay 2,41 TL fiyattan geri alındı.

AKFIS : 10.000 adet pay 20,94 TL’den geri alındı.

BİM (BIMAS) : 55.000 adet pay 531,90 TL’den geri alındı.

BOBET : 178.230 adet pay 18,26 TL’den geri alındı.

ESCAR : 450.000 adet pay 19,11 – 19,19 TL aralığından geri alındı.

ENERY : 1.560.000 adet pay 9,24 – 9,33 TL aralığından geri alındı.

JANTS : 11.958 adet pay 19,67 TL’den geri alındı.

LKMNH : 21.793 adet pay 15,69 – 15,82 TL aralığından geri alındı.

MAVI : 14.509 adet pay 38,80 – 39,00 TL aralığından geri alındı.

NTHOL : 85.545 adet pay 42,78 – 43,00 TL aralığından geri alındı.

ORGE : 30.000 adet pay 64,95 – 65,25 TL aralığından geri alındı.

PCILT: 70.000 adet pay 19,74 TL’den geri alındı.

Yatırımcı ve Ortak İşlemleri

AKSA : Emniyet Ticaret, 11,56 – 11,73 TL fiyat aralığından 257.000 adet pay alımı yaptı; pay oranı %24,95'e yükseldi.

ASGYO : Abdulkadir Konukoğlu, 167.334 adet pay alımıyla şirketteki payını %50,35’e çıkardı.

CRDFA : Atlas Portföy, 6.742.000 adet pay alımı gerçekleştirdi; pay oranı %15,97’ye yükseldi.

CEMAS : Asuman Öztürk, 3.155.000 adet pay alarak sermaye payını %8,53’e çıkardı.

DESA : Adesa Mağazacılık, 100.000 adet pay alımıyla sermaye payını %1,36’ya yükseltti.

GLRYH : Bank of America, 2.049.563 adet alış ve 1.382.558 adet satış işlemiyle pay oranını %5,08’e yükseltti.

MAGEN : Pardus Portföy, 127.263 adet alış ve 4.988.479 adet satış yaptı; pay oranı %9,88’e geriledi.

OZYSR : Ömer Çokyaşar, 100.000 adet pay alarak sermaye payını %7,61’e yükseltti.

PSGYO : Pusula Portföy, 55.216.378 adet alış ve 138 milyon adet satış yaptı; pay oranı %18,46’ya düştü.

RNPOL : Mahmut Yücel 562.500 adet pay alımıyla %2,91’e yükselirken, Alaattin, Ceren ve Emre Yücel’in her biri 187.500’er pay satarak %2,71’e geriledi.

SMRVA: Pardus Portföy, 289.114 adet pay satışıyla %4,91’e geriledi.

Fon Devirleri

SUNTK (Sun Tekstil) : Ayşe Ünlütürk: 347.500 adet pay, Mehmet Muammer Ünlütürk: 555.000 adet pay, Azize Ceylan Ünlütürk Yeşilova: 555.000 adet pay, Elvan Ünlütürk: 1.090.000 adet pay, Şefika Günseli Ünlütürk: 910.000 adet payı yatırımcısı oldukları fona devretti.



Satış İşlemleri

YBTAS: Volorantim Çimento, 25,15 TL fiyatla 20.250 adet pay sattı; sermaye payı %81,12’ye geriledi.

Son günlerde Borsa İstanbul’da geri alım (buyback) işlemleri dikkat çekici şekilde artış gösteriyor. Şirketlerin kendi hisselerini piyasadan toplaması, genellikle uzun vadeli değer inancı ve fiyat istikrarı sağlama stratejisi olarak değerlendiriliyor. Özellikle BIMAS, ENERY ve ESCAR gibi şirketlerin yüksek tutarlı geri alımları, piyasa güveninin güçlendiği sinyallerini veriyor.