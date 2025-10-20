20 Ekim 2025 – Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 17 Ekim tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimlerine göre, birçok şirket geri alım (buyback) ve yatırımcı işlemlerine imza attı. İşte günün öne çıkan pay alım-satım haberleri:
Geri Alım (Buyback) İşlemleri
AHGAZ: 175.000 adet pay 24,68 – 25,08 TL aralığından geri alındı.
AKFYE: 25.000 adet pay 16,74 – 16,78 TL’den geri alındı.
AKFGY: 200.000 adet pay 2,41 TL fiyattan geri alındı.
AKFIS: 10.000 adet pay 20,94 TL’den geri alındı.
BİM (BIMAS): 55.000 adet pay 531,90 TL’den geri alındı.
BOBET: 178.230 adet pay 18,26 TL’den geri alındı.
ESCAR: 450.000 adet pay 19,11 – 19,19 TL aralığından geri alındı.
ENERY: 1.560.000 adet pay 9,24 – 9,33 TL aralığından geri alındı.
JANTS: 11.958 adet pay 19,67 TL’den geri alındı.
LKMNH: 21.793 adet pay 15,69 – 15,82 TL aralığından geri alındı.
MAVI: 14.509 adet pay 38,80 – 39,00 TL aralığından geri alındı.
NTHOL: 85.545 adet pay 42,78 – 43,00 TL aralığından geri alındı.
ORGE: 30.000 adet pay 64,95 – 65,25 TL aralığından geri alındı.
PCILT: 70.000 adet pay 19,74 TL’den geri alındı.
Yatırımcı ve Ortak İşlemleri
AKSA: Emniyet Ticaret, 11,56 – 11,73 TL fiyat aralığından 257.000 adet pay alımı yaptı; pay oranı %24,95’e yükseldi.
ASGYO: Abdulkadir Konukoğlu, 167.334 adet pay alımıyla şirketteki payını %50,35’e çıkardı.
-
CRDFA: Atlas Portföy, 6.742.000 adet pay alımı gerçekleştirdi; pay oranı %15,97’ye yükseldi.
CEMAS: Asuman Öztürk, 3.155.000 adet pay alarak sermaye payını %8,53’e çıkardı.
DESA: Adesa Mağazacılık, 100.000 adet pay alımıyla sermaye payını %1,36’ya yükseltti.
GLRYH: Bank of America, 2.049.563 adet alış ve 1.382.558 adet satış işlemiyle pay oranını %5,08’e yükseltti.
-
MAGEN: Pardus Portföy, 127.263 adet alış ve 4.988.479 adet satış yaptı; pay oranı %9,88’e geriledi.
OZYSR: Ömer Çokyaşar, 100.000 adet pay alarak sermaye payını %7,61’e yükseltti.
PSGYO: Pusula Portföy, 55.216.378 adet alış ve 138 milyon adet satış yaptı; pay oranı %18,46’ya düştü.
RNPOL: Mahmut Yücel 562.500 adet pay alımıyla %2,91’e yükselirken, Alaattin, Ceren ve Emre Yücel’in her biri 187.500’er pay satarak %2,71’e geriledi.
SMRVA: Pardus Portföy, 289.114 adet pay satışıyla %4,91’e geriledi.
Fon Devirleri
SUNTK (Sun Tekstil):
Ayşe Ünlütürk: 347.500 adet pay,
Mehmet Muammer Ünlütürk: 555.000 adet pay,
Azize Ceylan Ünlütürk Yeşilova: 555.000 adet pay,
Elvan Ünlütürk: 1.090.000 adet pay,
-
Şefika Günseli Ünlütürk: 910.000 adet payı yatırımcısı oldukları fona devretti.
Satış İşlemleri
YBTAS: Volorantim Çimento, 25,15 TL fiyatla 20.250 adet pay sattı; sermaye payı %81,12’ye geriledi.