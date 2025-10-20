Komisyon 21 Ekim’de Toplanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, taraflar Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi komisyonun yapısı ve işleyişi hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Yasa gereği komisyon, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplam 15 üyeden oluşuyor. Her yıl olduğu gibi 2026 asgari ücreti de bu komisyonun kararıyla belirlenecek.

Mevcut Asgari Ücret Ne Kadar?

2025 yılı itibarıyla asgari ücret, bir işçi için brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Yeni Asgari Ücret Hesaplamasında Enflasyon Belirleyici Olacak

2026 yılı için asgari ücret artışında en önemli kriter, Orta Vadeli Program (OVP)’da yer alan yıl sonu enflasyon tahmini olacak. OVP’ye göre 2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 28,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu oran, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun masadaki en güçlü referansı konumunda.

Asgari Ücret İçin 5 Farklı Zam Senaryosu

Sabah Gazetesi’nin aktardığı bilgilere göre, komisyonda 5 farklı zam senaryosu değerlendiriliyor. İşte olası oranlar ve yeni ücret tahminleri:

Zam Oranı Brüt Ücret (TL) Net Ücret (TL) Mevcut 26.005 22.104 %28,5 33.417 28.403 %30 33.807 28.736 %35 35.107 29.841 %40 36.407 30.946 %50 39.008 33.156

%30-35 Arası Zam Daha Olası Görülüyor

Ekonomistler, enflasyon hedefi ve işveren maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda asgari ücrete %30 ila %35 arası zam yapılmasının daha olası olduğunu belirtiyor. Bu durumda net asgari ücretin 28.700 – 29.800 TL bandında olması bekleniyor.

Son Karar Aralık’ta

Komisyonun resmi zam pazarlıkları Aralık ayında başlayacak. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2026 yılı boyunca geçerli olacak yeni asgari ücret rakamı Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak.