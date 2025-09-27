BIST Katılım Tüm, BIST Katılım 100, BIST Katılım 50, BIST Katılım 30, BIST Katılım Sürdürülebilirlik ve BIST Katılım Temettü endekslerinde yer alan toplam 132 hisse senedinde değişiklik gerçekleşecek. Böylece, yatırımcıların katılım finans ilkelerine uygun şekilde işlem yapabildiği endeksler yeni dönem için güncellenmiş olacak.

BİST’in düzenli aralıklarla yaptığı bu revizyonlar, şirketlerin finansal ve operasyonel uygunluklarının değerlendirilmesiyle belirleniyor. Değişiklikler, 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek ve yatırımcılar yeni listelere göre işlemlerini gerçekleştirecek.